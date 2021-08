PM: Das zauberhafte Crafting-Abenteuer Wytchwood erscheint diesen Herbst für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

wir sind Alientrap Games und möchten euch heute unser neues Spiel Wytchwood vorstellen! Wenn ihr Fans von Märchen (der Grimm’schen Art) seid, gerne Molchaugen zum Verhexen sammelt und zwielichtigen Bösewichten die Hölle heiß machen wollt, dann lest weiter!

Seid Ihr in letzter Zeit einen Pakt mit verdächtigen schwarzen Ziegen eingegangen? Fällt es euch schwer, gewisse magische Verträge aufzulösen? Kein Grund zur Sorge! In Wytchwood schlüpft ihr in die Rolle einer klapprigen alten Hexe, die in einen dunklen Pakt verwickelt ist, an dessen Zustandekommen sie sich nicht erinnern kann. Während ihr durch die Lande zieht, enthüllt ihr eine faszinierende Erzählung voller farbenfroher Figuren, die von klassischen Märchen inspiriert sind. Eine weinende Jungfrau wartet auf die Rückkehr ihrer verlorenen Liebe, ein brutaler Bär liebt nichts mehr, als anderen die Köpfe einzuschlagen, und eine katzenhafte Gaunerin in schicken Stiefeln macht den örtlichen Markt mit ihren Betrügereien unsicher. Nur mit eurer Magie und eurem scharfen Verstand könnt ihr dieses Unrecht beseitigen. Vielleicht lässt euch der lästige Ziegenbock, der in eurem Haus herumlungert, ja endlich in Ruhe, wenn ihr genügend gute Taten vollbringt!

Abgesehen von all diesen Übeltätern, die unkontrolliert ihr Unwesen treiben, ist Wytchwood im Grunde ein entspanntes Spiel, in dem die Erkundung und das Sammeln von Zauberzutaten einen großen Teil des Erlebnisses ausmachen. Als böse Hexe des Sumpfes setzt ihr euren Hut auf – oder in diesem Fall euren treuen Kessel – und geht hinaus in die Welt, um zu entdecken, was die üppige Umgebung für euch bereithält. Vom sonnigen Wald über den düsteren Sumpf bis hin zum schneebedeckten Berggipfel – jedes Gebiet ist mit einzigartigen Kreaturen, Pflanzen und Monstern besiedelt. Wenn ihr schnell genug seid, fangt ihr vielleicht sogar den seltsamen Fisch mit den Hühnerbeinen, der unten am Hafen herumläuft!

Was wäre eine Hexe ohne ihr bewährtes Zauberbuch? In Wytchwood nimmt die Herstellung von Tränken und Zaubersprüchen eine zentrale Rolle beim Aufdecken der Geheimnisse der Welt ein. Hat sich dieser Kürbis etwa gerade bewegt? Mit einem Zauberspruch, der Ranken wachsen lässt, könnt ihr ihn bestimmt still halten. Diese Katze scheint furchtbar hungrig zu sein! Vielleicht erhaltet ihr etwas ganz Besonderes, wenn ihr ihren Appetit mit einem Leckerbissen stillen können. Manchmal werdet ihr vor besonders kniffligen Problemen stehen, für die ihr euch etwas mehr verausgaben müsst. Um Tote auferstehen zu lassen, braucht man schließlich mehr als nur ein bisschen Ellenbogenschmalz.

Auf der Welt für Gerechtigkeit zu sorgen und Übeltäter zu bestrafen, ist keine einfache Aufgabe, aber mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Einstellung seid ihr vielleicht genau die richtige Hexe für diese Aufgabe! Wir hoffen, dass euch dieser kleine Einblick in Wytchwood gefallen hat. Bleibt gespannt und haltet Ausschau nach weiteren Infos vor der Veröffentlichung.

Wytchwood wird von Whitethorn Games veröffentlicht und erscheint im Herbst 2021 für PS4 und PS5.