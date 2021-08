PM: Jan Philipp Albrecht bekräftigt im #gamechanger-Talk Unterstützung der Grünen für die Games-Förderung und sieht Bekämpfung von Hate Speech im Netz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 5. August 2021 –Die Bekämpfung von Hate Speech im Internet ist keine Aufgabe, die ausschließlich privaten Plattformen überlassen werden kann, sondern muss auch von Staat und Gesellschaft aktiv vorangetrieben werden. Hierfür müssen auch die Strafverfolgungsbehörden entsprechend ausgestattet sein. Das fordert Jan Philipp Albrecht von Bündnis 90/Die Grünen im dritten #gamechanger-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche. Hier war der Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein zusammen mit Linda Kruse, Gründerin von the Good Evil sowie stellvertretende Vorstandvorsitzende des game, am Donnerstagnachmittag zu Gast. Neben dem Kampf gegen Hate Speech im Internet fragte Gastgeber und game-Geschäftsführer Felix Falk auch nach der richtigen Games-Politik für Deutschland, da im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen beispielsweise die Games-Förderung nicht explizit genannt wird. Hierbei bekräftigte Albrecht, dass die Games-Förderung für seine Partei ein wichtiger Baustein ist und weiter verfolgt werden soll. Beim Thema digitale Bildung warb Albrecht, der während seiner Schulzeit selbst kleine Computerspiele programmierte, für mehr Anstrengungen. So sei ein Pflichtfach „Medienunterricht“ zur Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien aus seiner Sicht besonders wichtig. Eine zeitnahe Verbesserung forderte Albrecht beim Ausbau schneller Internetzugänge in Deutschland und verwies dabei auf die Fortschritte in seinem Bundesland. Hier sei es gelungen, den Ausbau von besonders schnellen Glasfaserleitungen deutlich zu beschleunigen, etwas, was seine Partei nach der Wahl auch auf Bundesebene erreichen wolle.

Insgesamt verfolgten 40.000 Zuschauende die Debatte live auf twitch.tv. Hierzu gehörte auch eine Schnellfragerunde von Co-Host und Twitch-Streamerin Maty, die den Talk-Gästen kurzweilige Fragen stellte. So entschied sich Jan Philipp Albrecht etwa bei der Frage, mit welchem der beiden Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen er lieber einen Spieleabend verbringen wollte, für die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, da diese laut Albrecht großer Spielefan sei.

Der #gamechanger mit Jan Philipp Albrecht war bereits die dritte Ausgabe des Talk-Formats. Zuvor waren bereits FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner und die SPD-Parteivorsitzende Saksia Esken jeweils Gast in der Talk-Runde. Die #gamechanger-Reihe soll für die Zuschauerinnen und Zuschauer verdeutlichen, welche Positionen die verschiedenen Parteien vertreten und mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 eine klare Botschaft Richtung Community senden: Geht wählen, denn jede Stimme zählt!

Die Talks können auch nachträglich noch unter www.game.de/gamechanger-twitch-talk geschaut werden.

