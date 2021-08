Oxenfree 2 - Lost Signals: Release auch für PS4 & PS5

PC Switch PS4 PS5

Nachdem Oxenfree 2 - Lost Signals bereits für die Switch angekündigt wurde, haben die Entwickler im Rahmen des Playstation Indie Streams am 5. August 2021 auch einen geplanten Release für PS4 und PS5 bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um das neueste Projekt von Night School Studio, das 2014 von ehemaligen Telltale-Mitarbeiter:innen gegründet wurde. Ursprünglich sollte das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen, das Releasefenster wurde aber laut einer Twitter-Nachricht des Entwicklers am gestrigen Tage auf Anfang 2022 verschoben.

Die Geschichte des Nachfolgers zum Adventure Oxenfree (im Test, Note: 8.0) setzt fünf Jahre nach der Erkundungstour aus dem ersten Teil ein. Riley Poverly kehrt in ihre Heimatstadt Camena zurück, um dort geheimnisvolle Signale zu untersuchen. Einen Eindruck von Oxenfree 2 - Lost Signals vermittelt euch der Ankündigungstrailer für Sonys Konsolen.