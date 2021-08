New World: Amazon-MMO erneut verschoben

PC

Der Einstieg der Amazon Game Studios in den PC-Spielemarkt stand bisher unter keinem besonders guten Stern. Nachdem der Third-Person-Shooter Crucible im letzten Jahr gescheitert ist und eingestellt wurde, läuft auch die Entwicklung von New World (Angespielt) offenbar nicht ganz so wie geplant. Ursprünglich war die Veröffentlichung schon für 2020 angedacht, nach mehreren Verschiebungen haben die Entwickler nun bei Twitter bekannt gegeben, dass das Spiel jetzt am 28. September erscheinen soll. Als Grund wird das Feedback der Spieler angegeben, das während der mittlerweile beendeten Closed Beta-Phase gesammelt wurde.

In dem Tweet heißt es, dass über eine Million Spieler an der Beta teilgenommen haben und New World dadurch zu "eines der meist-geschauten Spiele auf Twitch" sowie "eines der meist-gespielten auf Steam" wurde. Man möchte nun die nächsten Wochen nutzen, um "Bugs aus dem Weg zu räumen, Stabilität zu erhöhen und das Spiel auf Hochglanz zu bringen".