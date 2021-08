PM: Sicher durch den Verkehr im Halo-Stil mit Halo Infinite und Waze (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stockender Verkehr ist insbesondere bei der Rettung des Universums eines – nämlich hinderlich. In Halo nutzt Du den massiven Warthog für rasante Offroad-Manöver oder schwebst mit dem agilen Banished Ghost dank Anti-Gravitation über Hindernisse einfach hinweg. Zukünftig ist auch die tägliche Autofahrt zur Arbeit im kultigen Halo-Stil möglich – dank einer globalen Kooperation zwischen Halo Infinite und der Navigations-App Waze.

Du wählst nicht nur Dein persönliches Halo-Theme für die App, Du entscheidest Dich auch für eine der Fraktionen: die UNSC oder die Banished. Falls Du Dich eher als Beschützer*in der Menschheit fühlst und die UNSC als Fraktion wählst, verwandelt sich Dein Fahrzeug in der App in den kultigen Warthog und Deine Navigation wird von dem Master Chief höchstpersönlich durchgeführt. Zusätzlich erhältst Du einen Master Chief-Mood für Dein Profilbild. Wählst Du die Banished aus – die Feindesfraktion von Halo Infinite – verwandelt sich Dein Fahrzeug in der App in den gefürchteten Banished Ghost und die Stimme des Banished-Anführers Escharum lotst Dich souverän zu Deinem Ziel. Mittels Escharum-Mood für Dein Profil zeigst Du allen anderen App-Nutzer*innen, welche Seite Du gewählt hast.

Indem Du Deine Fraktion wählst, Deinem Fahrzeug den unvergleichlichen Halo-Look verpasst und Dich von den kultigen Stimmen des Spiels durch den Verkehr leiten lässt, erlebst Du die App-Navigation von Waze erstmals mit echtem Videospiel-Feeling. Öffne einfach die App, wähle den Menüpunkt “My Waze” und aktiviere die neuen Funktionen über den Halo-Banner. Dieses neue Gaming-Feature ist in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch für einen limitierten Zeitraum verfügbar.

