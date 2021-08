PM: Epische PS3-Momente (Sony Playstation Blog)

PS3

Unsere erste PS3 hüten wir immer noch wie einen Goldschatz: Liebevoll „Fat“ genannt, spielt die 2007 in Europa auf den MArkt gekommene Konsole nicht nur, wie auch alle folgenden PS3-Varianten, die meisten PS1-Spiele klaglos ab, sondern ebenfalls PlayStation 2-Titel. Das PlayStation Network und der PlayStation Store gehen an den Start, Nathan Drake oder Sackboy haben ihre ersten Auftritte und der neue DualShock 3-Controller bekommt von der National Academy of Television Arts & Sciences einen Emmy Award für seinen technologischen Einfluss verliehen.

Gründe genug, einen wehmütigen Blick zurück zu werfen und einige epische PS3-Momente ins Gedächtnis zu rufen. Es waren so viele, dass wir nicht alle Spiele aufzählen können, auch wenn GTA V, Mass Effect, BioShock, Dark Souls oder Burnout Paradise eigentlich auch einen Spitzenplatz verdient hätten. Welche sind eure ganz persönlichen PS3-Momente, die euch auch nach 18 Jahren noch in Erinnerung geblieben ist? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind ganz gespannt.

Wenn ihr euch an PlayStation-Nostalgie erfreut, schaut euch gerne unsere anderen Blogposts zu PS1 und PS2 an.

Noch mehr epischen Momente liefern euch die Kollegen von Inside PlayStation in ihrem gewohnt sehenswerten Video Epic Moments in Games im PlayStation Supercut.

Kaum ein Spiel hat die PS3-Ära derart signifikant geprägt wie The Last of Us. Also können wir unsere ganz persönliche Liste an epischen PS3-Momenten auch gleich mit Naughty Dogs Ausnahme-Adventure beginnen. Kaum einem Spiel gelang und gelingt es, derart packend Action und echte Emotionen zu vereinen, eine glaubhafte Charakterentwicklung zu präsentieren und den Spieler immer wieder vor schweren Entscheidungen zu stellen, die dramatische Auswirkungen auf die Protagonisten und den Verlauf der Geschichte haben.

Epischer Moment: Gleich zu Beginn des Spiels, wenn Joel mit seiner Tochter Sarah den Ausbruch der Infektion miterlebt und der spätere Mentor von Ellie einen schrecklichen Verlust erleidet. Das hat uns zum ersten Mal richtig mitgenommen und gezeigt, wie brutal uns die Story an die Nieren gehen wird. Und erst die Szene mit Ellie und der Giraffe! Wir sind schon sehr gespannt, wie die kommende HBO-Serie die Spielinhalte umsetzt. Auf jeden Fall legen wir schon mal Taschentücher parat.

Klar, Götterschlächter Kratos ist natürlich dabei, wenn es um epische Momente geht. Besonders der dritte Teil ist uns sehr gut in Erinnerung geblieben, als der zornige Halbgott mit den Klingen der Verbannung, Nemesis-Peitschen oder Hades-Klauen den Olymp pixelblutig aufmischt. Hermes, Helios, Hades oder Herkules, kein Gott steht ihm lange im Weg und er wird seine Rache bekommen.

Epischer Moment: Eigentlich sind alle Bossbegegnungen Epik pur, aber Kratos vs. Kronos hat uns den Mund offen stehen lassen, als der riesige Endgegner zum ersten Mal in voller Pracht den Bildschirm ausgefüllt hat.

Ja, Zombies, Mutanten und Monster sind schon ganz schön gruselig, aber nichts gegen den Schrecken im Weltall, den uns die Necromorphs in Dead Space eingejagt haben. Wir können uns noch allzu gut daran erinnern, wie wir mit dem ahnungslosen Techniker Isaac Clarke ein Bergbauraumschiff erkunden und auf der Suche nach dem Grund für das Verschwinden der Besatzung und seiner Freundin Nicole, die sich ebenfalls an Bord befand, waren. Gönnt euch Dead Space und am besten gleich noch den Nachfolger aus dem Jahr 2011, wenn ihr euch so richtig gruseln möchtet. Oder wartet auf das frisch angekündigte Remake, auf das wir uns schon freuen.

Epischer Moment: Eigentlich ist das gesamte Spiel eine einzige klaustrophobische Hölle, in der wir bei wirklich jeder Begegnung mit Wheezer, Exploder oder Divider kurz vor dem Herzkasper standen. Aber wenn wir an den Kampf gegen das Tentakelmonster Hive MInd denken, schlottern uns immer noch die Knie. Weniger episch als verstörend: Die Nadel ins Auge-Szene aus dem zweiten Teil.

In dem November 2007 für die PS3 erschienene Call of Duty 4: Modern Warfare von Infinity Ward, gab es erstmals eine zusammenhängende Handlung in der Kampagne, anstatt einzelner Kriegsgeschichten. Und die hatte es in sich: Russland im Bürgerkrieg zwischen Ultranationalisten und Loyalisten, eine Terrororganisation übernimmt gleich einen ganzen Staat und wir mittendrin im internationalen Schlachtgetümmel. Alles atemlos in bester Hollywood-Sommerblockbuster-Tradition inszeniert und mit jeder Menge epischer Augenblickte. Für viele CoD-Fans immer noch mit das beste Spiel der Serie, welches übrigens auch in einer schicken Remastered-Version erschien.

Epischer Moment: Da fällt uns die Wahl nicht allzu schwer und wir nominieren die schockierende und unerwartete Detonation einer Atombombe, wenn wir sehen, wie die Druckwelle unaufhaltsam auf unseren Helikopter zurast.

Geadelt mit satten 100 Game of the Year-Auszeichnungen, findet sich mit dem zweiten Abenteuer des charismatischen Draufgängers Nathan Drake in Uncharted 2: Among Thieves ein weiteres Naughty Dog-Spiel in unserer Liste. Diesmal wandelt der Schatzsucher auf den Spuren Marco Polos, macht sich auf die Suche nach der Überresten des mythologischen Königreichs Shambala und bekommt es wie gewohnt mit mächtigen und skrupellosen Gegnern zu tun.

Epischer Moment: Ein Markenzeichen der Serie sind die filmreif inszenierten Actionszenen, bei denen sich ein epischer Moment an den nächsten reiht und man kaum mal Zeit hat, ein wenig Luft zu holen. Besonders in Erinnerung ist uns das Zug-Level geblieben, in dem wir uns von Waggon zu Waggon in dem unaufhaltsam rasenden Dampfross vorkämpfen, während wir von einer ganzen Armee an Gegnern beschossen werden und Helikopter Raketen abfeuern.

