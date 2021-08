Nintendo kehrt mit dem Mario-Hanafuda-Set zurück zu den Wurzeln

Switch

Die erste Veröffentlichung von Nintendo nach der Gründung 1889 war ein Kartenspiel mit Blumenmotivoptik namens Hanafuda. Im User-Artikel von Johannes wurde euch das Spiel schon vorgestellt, nun möchte euch auch Nintendo selbst dieses Stück Firmengeschichte etwas näher bringen. Dazu findet ihr in der News auf der Nintendo-Homepage eine Erläuterung der Regeln und mögliche Gewinn-Strategien.

Passend dazu ist nun auch das limitierte Mario-Hanafuda-Set in Deutschland erhältlich, das aus 48 Karten besteht und ab sofort im My Nintendo Store zum Preis von 24,99 Euro zuzüglich Versandkosten bestellt werden kann. Das Design der Karten orientiert sich am Original aus dem 19. Jahrhundert und verknüpft es mit bekannten Charakteren aus den Super Mario-Spielen. Wenn ihr vorab einen Blick in das Handbuch werfen möchtet, könnt ihr es hier als PDF-Dokument herunterladen.

Falls ihr kein Interesse an den echten Karten für eure Sammlung habt, aber trotzdem gerne einmal Hanafuda spielen möchtet, könnt ihr das auch im Rahmen der Nintendo-Spielesammlung 51 Worldwide Games für die Switch tun. Dort ist das originale Hanafuda neben 50 anderen Gesellschaftsspielen als digitale Version enthalten.