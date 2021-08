PM: Besser essen in NEO: The World Ends with You (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn ihr schon mal im echten Shibuya wart, dann wisst ihr, dass es dort überall Restaurants gibt, die eine gewaltige Palette von Speisen anbieten - von schmackhaftem Street Food bis zu wärmenden Ramen. Dasselbe gilt auch für den Shibuya Untergrund (UG), den ihr NEO: The World Ends with You erkundet. Hier wird euch - zumindest virtuell - ganz sicher das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Für Rindo und seine Gang ist Essen absolut essentiell, denn es belohnt sie mit dauerhaften Werte-Boni, erhöht beispielsweise ihren Angriff, ihre Verteidigung oder ihren Stil. Wenn ihr es mit den stärksten Gegnern aufnehmen und die besten Klamotten tragen wollt, dann solltet ihr so oft wie möglich was zwischen die Zähne bekommen.

Euer Team besitzt eine Sättigungsanzeige, die sich mit jedem Kampf gegen die Noise nach und nach leert. Ihr solltet also immer ein Auge darauf haben, wie hungrig euer Team ist, und es mit Essen versorgen, wenn die Mägen leer sind.

Aber was genau sollt ihr euch und ihnen gönnen? Wir haben uns gedacht, dass es nicht verkehrt wäre, euch auf eine kulinarische Reise durch einige der Restaurants mitzunehmen, die ihr besuchen könnt - und zu den köstlichen Speisen, die es dort gibt.

Das Hachiko Café findet ihr bei Scramble Crossing - und es ist der perfekte Ort für ein paar leckere Sandwiches und ein erfrischendes Heiß- oder Kaltgetränk. Das Angebot des Cafés stopft problemlos etwaige Löcher in euren Mägen und stillt euren Durst.

Wenn euch der Sinn nach Frittiertem steht, dann schaut doch im Asia Fantasia an der Tokyu Plaza vorbei. Hier ist der perfekte Ort, um heimlichen Fast-Food-Gelüsten zu frönen - egal, ob euch herzhafte Speisen oder süße Leckereien im Sinn stehen.

Lust auf Nudeln? Dann begebt euch zur Center Street und diniert im Glutton 4 Gluten, wo es mit die besten Ramen der ganzen Stadt gibt. Hier findet eure Seele garantiert ein bisschen Wärme und aller Ramen-Hunter wird gestillt.

Wollt ihr mal so richtig auf den Putz hauen und in hochqualitative Speisen investieren? Dann solltet ihr euch zum SKY BBQ aufmachen, das ihr in der Tipsy Tose Hall findet. Hier serviert man euch nur feinstes Fleisch und edelsten Fisch. Aber das SKY BBQ bietet nicht nur bestes Essen… Schaut auf jeden Fall mal selbst vorbei!

Das war nur eine Handvoll von wunderbaren Orten, an denen ihr in NEO: The World Ends with You euren Hunger stillen könnt. Es gibt nicht so viele mehr - also geht auf Erkundungstour und probiert alles, was euch zwischen die Zähne kommt.

NEO: The World Ends with You ist jetzt für PS4 und Nintendo Switch erhältlich.

