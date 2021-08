PC Xbox X PS5

Ein kleiner Ausschnitt eurer Basis. An einzelnen Handelsstationen erlangt ihr Zugriff auf euer Inventar, das Crafting, den Skilltree und vieles anderes.

Eingängige Ballerei im Comic-Look

Auf dem zweiten Planeten erwartet euch optisch ein neuer Stil, das Gameplay bleibt aber eintönig.

Borderlands- und Game-as-a-Service-Hommage?

Belohnungen für abgeschlossene Quests erhaltet ihr aus solchen Loot-Boxen.

Early-Access-Baustelle

Bislang könnt ihr auf den Planeten neben den Standardaufträgen nur zeitlich begrenzte Missionen absolvieren

Wir sehen uns zum Release

Third-Person-Shooter für PC

Einzelspieler und Multiplayer

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: ab 22,99 Euro im Epic Game Store

In einem Satz: Space Punks hat das Potential ein guter Action-Titel zu werden, bietet aber derzeit wenig Inhalte und es ist unklar, welche Spielergruppe bedient werden soll.

Der Third-Person-Shooterist am 23. Juli 2021 exklusiv im Epic Games Store in den Early Access gestartet. Nach fünf Stunden voller Ballerei und Loot habe ich das Spiel ernüchtert zur Seite gelegt. Denn selbst für einen Titel im frühen Entwicklungsstadium bietet er mir derzeit viel zu wenig.Nachdem Space Punks euch mit den grundlegenden Funktionen eures galaktischen Stützpunktes vertraut gemacht hat, brecht ihr zu einem der actionreichen Aufträge auf dem ersten Planeten auf. Neu definiert werden die ungeschriebenen Gesetze des standardisierten Mission-Designs dabei nicht: Ihr zerstört feindliche Infrastruktur, beschützt ein Reparaturfahrzeug oder setzt Anlagen wieder in Betrieb. Alles, was sich euch dabei in den Weg stellt, nietet ihr mit eurer Schusswaffe um, oder prügelt es im Nahkampf zu Klump. Nebenbei öffnet ihr Truhen und sammelt Geld, Schildaufladungen sowie (hoffentlich) bessere Items ein. Die Action geht ausgesprochen leicht von der Hand. Neben den Fern- und Nahkampfangriffen erweitert ihr euer Angriffsrepertoire nach Level-Aufstiegen um weitere Spezial-Fähigkeiten. Das macht in der ersten Stunde richtig Spaß!Euren Charakter – es stehen insgesamt vier Klassen mit eigenen Fähigkeiten zur Auswahl – bewegt ihr dabei genretypisch aus der isometrischen Perspektive durch eine bunte Spielwelt im Comic-Look. Der Grafikstil ist stimmig und er gefällt mir gut. Allerdings ist er stets verwaschen und nicht übermäßig detailreich.Der neueste Titel von Flying Wild Hog (-Reihe) wirkt auf mich sehr stark wie eine Hommage an die-Reihe: Meine Charaktere besitzen markante Spezialfähigkeiten, die Roboter-Gegner erinnern mich an einen gewissen Claptrap, aus Truhen fällt mir Beute vor die Füße (wobei ihr in Space Punks keine Schlüssel zum Öffnen benötigt) und das alles mit markanter Comic-Optik. Prinzipiell nicht verkehrt, schätze ich die Borderlands-Reihe doch für ihre zugängliche und kurzweilige Loot-Shooter-Action.Allerdings scheint sich Flying Wild Hog nicht nur spielerisch, sondern auch vom Monetarisierungsmodell inspiriert haben zu lassen – Space Punks lehnt sich hier aber weniger an Borderlands als an Free-to-Play-Titel an. Auf der Produktseite im Epic-Games-Store finde ich neben dem Swag-Pack, mit dem ich mir "einen Vorsprung vor all den anderen schrägen Typen" sichere, auch die Founders-Edition: Mit der überspringe ich unter anderem 25 Entwicklungsstufen für meinen Charakter. In beiden Versionen ist bereits der Season-1-Battle-Pass enthalten. Bei einem Early-Access-Titel macht mich das skeptisch und ich frage mich: Welche Pläne bezüglich Mikrotransaktionen und weiterer Monetarisierungsoptionen haben die Entwickler noch?Inhaltlich kann ich Space Punks zum jetzigen Zustand nicht bewerten, denn an Spielelementen fehlt es an allen Ecken und Enden. Eine Story-Kampagne, die für mich durchaus wichtig ist, habe ich nicht entdeckt. Stattdessen spiele ich immer dieselben Missionen und ergrinde mir so den Zugang zum nächsten Planeten, auf dem die Missionsvielfalt ebenfalls übersichtlich bleibt. Leider ist ein Matchmaking mit fremden Spielern noch nicht vorhanden. Etwas Zeit habe ich im Online-Koop verbracht. Der funktioniert technisch, allerdings hat uns das bisherige Spielerlebnis zu wenig Abwechslung für längere Sitzungen geboten.Derzeit ist Space Punks zu einfach und der Schwierigkeitsgrad nicht gut ausbalanciert. Auch das Loot-System lässt mich mit einem Fragezeichen zurück: Es macht einen langweiligen Eindruck. Bemängeln muss ich außerdem die Wartezeit, bis eine Mission endlich startet sowie die durchwachsene Stabilität, die einige Neustarts erzwang.Space Punks könnte ein richtig guter Mix werden. Denn ein Twin-Stick-Borderlands mit-Loot-System in einem abgedrehten Comic-Universum klingt schon sehr gut. Sollte die Mischung aus Ballern, Beute sammeln und Charakterausbau gelungen zusammengeführt und um eine Storyline ergänzt werden, wird Space Punks mein Spielerherz höherschlagen lassen.Zunächst heißt es aber geduldig abwarten, was die Entwickler mit ihrem Titel anstellen: Wird Space Punks ein generischer Game-as-a-Service-Titel mit zusätzlichen Ingame-Käufen? Oder ein atmosphärischer Arcade-Loot-Shooter mit Story-Fokus, der sowohl Multi- wie auch Singleplayer anspricht? Auf der offiziellen Homepage finde ich leider keine Roadmap oder inhaltliche Informationen. So wenig Transparenz macht mich skeptisch. Eine Kaufempfehlung erhält Space Punks zum derzeitigen Zeitpunkt nicht von mir.