Age of Empires 4: Closed Beta startet am 5. August

Bald ist es soweit: Am 28. Oktober 2021 erscheint Age of Empires 4 für den PC via Steam, Microsoft Store und Xbox Game Pass. Ab morgen, dem 5. August 2021, habt ihr die Möglichkeit, das Spiel bereits im Rahmen der Closed Beta frühzeitig testen zu können. In der Vorab-Version könnt ihr die Tutorial-Mission spielen und den Mehrspieler-Modus gegen andere Spieler oder die KI testen. Dabei könnt ihr vier der acht Zivilisationen, die zum Release zur Verfügung stehen werden, ausprobieren. Die Entwickler erhoffen sich dadurch Erkenntnisse in Bezug auf Matchmaking, Bugs und Balancing, daher ist euer Feedback ausdrücklich erwünscht.

Die Voraussetzung für die Teilnahme an der Closed Beta ist, dass ihr auf der offiziellen Homepage als "Age Insider" registriert seid und dass ihr eure System-Spezifikationen (DxDiag) in eurem Profil hinterlegt habt.

Laut der offiziellen Seite muss euer Rechner für die Closed Beta mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen: