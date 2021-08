Diablo Immortal: Release auf 2022 verschoben

iOS Android

Auf der BlizzCon 2018 wurde der Mobile-Ableger der Diablo-Serie namens Diablo Immortal (Angespielt) angekündigt, die Veröffentlichung des Android- und iOS-Titels war bisher für Ende 2021 geplant. Im Blizzard-Blog hat der Entwickler nun verkündet, dass der Releasetermin in die erste Hälfte des Jahres 2022 verschoben wurde und geht damit auf das Feedback ein, das er im Zuge der Closed Alpha von den Spielern erhalten hat.

Der erste Grund, der für die Verschiebung genannt wurde, ist die Verbesserung des PvE-Endgames. So sollen nun Raids für 8 Spieler integriert werden, in denen spezielle "Helliquary Bosses" besiegt werden können. Darüber hinaus soll das Kopfgeldsystem verbessert und die Belohnungen für die sogenannten "Challenge Rifts" in höheren Stufen attraktiver gestaltet werden. Ein weiterer Grund für die Verschiebung ist die Überarbeitung des PvP-Systems, unter anderem in den Bereichen Matchmaking, Ranglisten und Balancing.

Zudem scheint der Wunsch der Spieler nach Controller-Unterstützung so groß zu sein, dass Blizzard nun doch, anders als geplant, zusätzlich zur Touch-Steuerung an Gamepad-Support arbeitet. Das Spiel soll außerdem eine zeitliche XP-Obergrenze beinhalten, um Spieler davon abzuhalten, eine "ungesunde Anzahl von Stunden pro Woche zu spielen".