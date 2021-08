Teaser Ich weiß: Du liebst die Sünd‘, doch nicht den Sünder. Ich weiß… Fragt mich nicht, wie ich auf diesen Placebo-Song komme, wieso ich ihn simultanübersetze und was mir mein Unterbewusstsein sagen will…

Eigentlich wollte ich dieses Jörgspielt damit einleiten, dass jetzt alle, die keinen Spaß mit Brettspielen oder Historie oder gar historischen Brettspielen haben, wohl wenig mit diesem Jörgspielt anfangen können: Du liebst Jörgspielt, doch nicht den Brettspieler, sozusagen. Aber da kann ich Brettspiel-Gegnern einfach nicht helfen, ich muss dringend dieses Kleinod von 2017 einschieben, bevor ich wieder alles vergesse, was ich mir da neulich beigebracht habe.

Also, das Brettspiel Pendragon – The Fall of Roman Britain stammt von GMT Games. Es ist der achte und bislang ungewöhnlichste Eintrag in die COIN-Serie. Das Kürzel steht für „Counter Insurgency“ und ist eigentlich für asymmetrische Konflikte à la „US-Hightech-Soldaten versus zottelige Bergbewohner, die tagsüber Zivilisten und abends Kombattanten sind“ gedacht oder auch „Narcos gegen Vigilantenmiliz gegen Regierung“-Szenarien, wo es um Waffenmacht gegen Hinterhalte geht.



Bei Pendragon hingegen geht es um vier unterschiedliche, aber doch recht gleichwertige Fraktionen, die sich um das England gegen Ende der Römischen Besatzung streiten. Und zwar überwiegend im offenen Kampf.