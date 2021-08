PS4 PS5

Die Armature Studios begannen als Studio mit Fokus auf Portierungen. Beispielsweise haben sie Injustice, Batman - Arkham Origins und Borderlands für andere Plattformen umgesetzt und sind in letzter Zeit eher als für Developer Support für Fortnite im Gespräch gewesen. Nun scheint etwas Ruhe bei den Entwicklern eingekehrt zu sein, so dass sie selbst wieder in die Coder-Tasten gehauen haben.



Where the Heart Leads ist das Gegenteil der action-geladenen Ports der Vergangenheit. Die Familie Anderson wird eines nachts durch den Lärm geweckt, den die Entstehung eines absurd großen Loches auf Ihrem Grundstück auslöst. Während es rundherum stürmt, stürzt der Familienhund in diesen bodenlos erscheinenden Schlund. So beginnen wir, die Steuerung des Familienoberhauptes Whit übernehmend, mit dem Versuch das Tier zu retten. Dieser misslingt leider und wir landen allein am Boden dieses Abgrunds.

Mit der Badewanne bewegen wir uns nach und nach aus dem Abgrund.



Schlafwandeln durch die Geschichte

In Umgebungen mit seichter Aquarell-Optik steuern wir in Adventure-Manier den Familienvater in seinem Bestreben wieder aus der Grube herauszukommen. Immer wieder durchleben wir dabei Passagen aus seiner Vergangenheit. In kleinen und großen Entscheidungen können wir, der Schmetterlings-Effekt lässt grüßen, unsere Zukunft ändern.

Die Aufgaben erinnern mehr an eine Visual-Novel als an ein Adventure. Wir reden mit Verwandten und Freunden, die in den Erinnerungen nur als graue Schemen dargestellt werden. Kommuniziert wird mit Textboxen über den Köpfen der jeweiligen Person, die etwas zu sagen hat. Vorbildlich gelöst ist die Anpassbarkeit dieser Boxen. Wir dürfen entscheiden, ob wir jede einzelne mit einer Taste bestätigen müssen oder es eine Art Autoscroll gibt. Genauso dürfen wir die Textgröße anpassen, was ich auch direkt getan habe, denn auf der Playstation 5 war der Text standardmäßig arg klein. Was wir nicht ändern können ist die Textsprache, die existiert nur in Englisch. Auch wer eine Sprachausgabe sucht, wird hier enttäuscht. Die Soundkulisse ist eher Hintergrundrauschen und zu vernachlässigen.

Selbst demonstrierende Massen halten uns nicht auf.

Das Entscheidende an den Entscheidungen

Manche Entscheidungen, wie zum Beispiel ob der Hund ein vollwertiges Familienmitglied ist oder nicht, wirken sich kaum und nur in Kommentaren der Figuren aus. Andere sorgen später dafür das mir der Unterlegene nicht hilft, wenn ich dessen Hilfe benötige. Beispielsweise kann ich mich an einer Stelle entscheiden, ob ich dem Bruder oder dem Vater nach einem Streit der beiden beistehe. Die Folgen scheinen, in meinen Augen, immer realistisch und nachvollziehbar zu sein. Manche der spielbaren Rückblenden haben ein paar Längen, passen damit aber wunderbar in die erzählerische Ruhe, die dieser Titel ausstrahlt.

Unterstützen wir unseren Bruder als Künstler oder holen wir ihn auf den Boden zurück?

Die Steuerung und die Aufgaben

Die Steuerung ist so simpel, wie es bei einem Spiel der Machart von Where the Heart Leads eben geht. Die simplen Sammelaufgaben oder andere Tätigkeiten werden mit einem Knopfdruck erledigt. Manchmal erwartet das Spiel von uns eine Person von einem bestimmten Winkel aus anzusprechen, den trifft man aber spätestens beim dritten Anlauf auch.

Fazit

Where the Heart Leads erzählt eine großartige Geschichte um Liebe und Familie. Es ist nicht immer alles Eitel-Sonnenschein und nicht alle Entscheidungen haben große Auswirklungen auf die Geschichte, trotzdem habe ich die Geschicke von Whit Anderson sehr gerne gelenkt. Eine etwas schickere Präsentation, besonders im Audio-Bereich, wäre dem Erlebnis aber sicherlich noch förderlich gewesen.