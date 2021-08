PM: Neu im Xbox Game Pass: Hades, Skate, Curse of the Dead Gods und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir hoffen, Deine Maus, Dein Touch-Screen oder Dein Controller ist vorbereitet – denn jetzt wird gescrollt! Wir haben eine große Liste verschiedener Games für Dich, die schon bald im Xbox Game Pass erscheinen, darunter tote Götter, einige nicht so tote Götter, Autofahren und Skating sowie viele weitere!

5. August – Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsole, und PC)

Du suchst nach unermesslichen Reichtümern, ewigem Leben und göttlichen Kräften – auf Deiner Suche durchwanderst Du einen verfluchten Tempel, ein scheinbar unendliches Labyrinth mit bodenlosen Gruben tödlichen Fallen und Monstern. Deine Gier führt Dich schlussendlich in den Tod, doch du erhebst Dich erneut und trotzt den bösartigen Gottheiten, die sich an diesem Ort aufhalten.

5. August – Dodgeball Academia (Cloud, Konsole, und PC) [email protected]

Ausweichen, Ducken, Tauchen und Hechten – das ist Dodgeball Academia, das direkt zum Launch im Xbox Game Pass erscheint. Dieses Sport-Rollenspiel spielt in einer Welt, die ganz im Zeichen des Völkerballs steht. Du knüpfst Freundschaften, findest Rivalen und trainierst, um Dich ganz nach vorn zu kämpfen – neben und auf dem Platz.

5. August – Katamari Damacy REROLL (Cloud, Konsole, and PC)

Der Prinz ist wieder da und bereit, die Würfel neu fallen zu lassen! Als der König des Kosmos versehentlich alle Sterne am Himmel zerstört, beauftragt er Dich, das Funkeln am Himmel wieder herzustellen – jetzt in Full HD!

5. August – Lumines Remastered (Cloud, Konsole, and PC) [email protected]

Ein Spiel, das auf wunderbare Weise die Elemente Sound, Licht und Puzzle-Action zu einem fesselnden und dennoch einfach zu spielenden Erlebnis verbindet. Du stehst im Mittelpunkt der energiegeladenen Action, während Du zu fetzigen House-, Trance- und Techno-Beats groovst!

5. August – Skate (Konsole) EA Play

Skate kommt in die EA Play-Liste! Du lässt Dich von Sicherheitsleuten jagen, verärgerst und beeindruckst Bürger*innen gleichermaßen, fährst mit den Profis, entdeckst Skateshops und skatest an den coolen Spots in dieser lebendigen Stadt.

5. August – Skate 3 (Cloud) EA Play

Im dritten Teil des Skate-Franchise beschreitest Du neue Wege. Stelle das ultimative Team zusammen und verändere das Gesicht der Stadt in diesem ultimativen Koop-Skateboarding-Erlebnis mit EA Play.

5. August – Starmancer (Game Preview) (PC) [email protected]

In Starmancer übernimmst Du die Rolle einer mächtigen KI. Du baust geschäftige Raumhäfen sowie geheime Labors und Brutkästen für mysteriöse Eier. Gefahren wie Hunger, Sabotage und Weltraum-Zombies begleiten Dich stets – aber keine Sorge, du kannst jederzeit mehr Menschen züchten.

12. August – Art of Rally (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Art of Rally ist angelehnt an die goldene Ära des Rallyesports und stammt vom Schöpfer von Absolute Drift. Von einsteigerfreundlichen Optionen bis hin zu herausfordernden Fahrmodi rast Du quer durch die Welt durch farbenfrohe und stilisierte Umgebungen. Ebenfalls mit dabei: Kenia mit vier neuen Autos, sechs neuen Strecken und dem neuen Free Roam-Bereich.

13. August – Hades (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Du trotzt dem Gott der Toten und kämpfst Dich in diesem Roguelike heraus aus der Unterwelt, inspiriert von der griechischen Mythologie. Du verfügst über die Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, während Du stärker wirst und mit jedem einzelnen Fluchtversuch mehr von der Geschichte erfährst.

17. August – Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

Mit der Premium Edition sicherst Du Dir ein werbefreies Erlebnis, einschließlich eines exklusiven Xbox Game Pass-Kartenrückens. Du genießt die besten Solitaire-Kartenspiele in einer App, plus tägliche Herausforderungen, Wettbewerbsereignisse, Xbox Achievements und ein neues Xbox-Motiv.

EA und Codemasters freuen sich, das bereits umfangreiche Angebot an EA Play-Titeln am 10. August mit Rennspielen aus drei renommierten Serien zu erweitern.

10. August – Dirt 4 (Konsole)

In Dirt 4 fährst Du ein Rennen am Rande Deiner Kontrolle. Erlebe den Adrenalinrausch einer Rallye in legendären Offroad-Maschinen an herausfordernden Orten auf der ganzen Welt und nimm einzigartige Herausforderungen im Joyride-Modus an – demnächst für Xbox Game Pass Ultimate über EA Play.

10. August – Dirt Rally (Konsole)

Dirt Rally ist das authentischste Rallye-Spiel aller Zeiten, das von der Dirt-Community über 80 Millionen Kilometer auf der Straße getestet wurde. Nimm die ultimative Off-Road-Herausforderung mit Dirt Rally über EA Play an!

10. August – Dirt Rally 2.0 (Konsole)

EA Play – Erkunde die bekanntesten Rally-Gebiete der Welt mit den stärksten Off Road-Fahrzeugen aller Zeiten. Jeder kleinste Fehler beendet Deine Etappe im Handumdrehen!Erlebe im Rahmen der FIA World Rallycross Championship das realistischste Point-to-Point Rally-Spiel mit rasanter und spannender Action.

10. August – F1 2020 (Konsole)

EA Play – Spiele mit F1 2020 den beliebten Ableger des preisgekrönten F1 Spiele-Franchise. Du wirst Besitzer*in/Fahrer*in im My Team-Modus, gehst zusammen im Split-Screen für zwei Spieler*innen an den Start und schaltest Anpassungen für dein Auto und Avatar mit dem Podium Pass frei.

10. August – Grid (Konsole)

EA Play – Grid ist ein einzigartiges Rennspiel.Während Du die Welt des Motorsports eroberst, trittst Du in den unberechenbaren Rennen gegen deine Rival*innen an.

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition The African Royals DLC

Tauche ein in die Welt von Afrika! Du erkundest den neuen Kontinent in Age of Empires III: Definitive Edition mit zwei brandneuen Zivilisationen und ihren Königreichen: Äthiopier und Hausa. Mit Xbox Game Pass sparst Du bis zu 25 Prozent auf die Erweiterung!

Jetzt verfügbar – Gears 5: Operation 8 Bundle

Bereite Dich mit dem neuen Gears 5 Bundle für Operation 8 vor. Erhalte Armored Bernie, Ketor Vrol sowie das Jungle Cat Eyes Waffenskin-Set, Prowler Banner, Knife Mark, Photo Op-Ausdruck, You Missed Bloodspray, 700 Eisen und 30 Tage Boost. Als Xbox Game Pass-Mitglied sparst du 10%!

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight Archives Tome VIII: Deliverance

In Tome VIII: Deliverance tauchst Du in den verrückten Kopf des Clowns ein. Auf Grund eines chemischen Unglücks werden normale Kills in eine intensive Cartoon-Halluzination verwandelt. Erlebe wie Jake Park ums Überleben kämpft als der Jäger plötzlich zum Gejagten wird. Und begleite den Observer auf seiner Suche nach Antworten, während er schreckliche neue Schichten des Omniverse enthüllt.

Bis 24. August verfügbar – Rainbow Six Siege: Containment Event

Containment ist ein dynamisches Season 2-Event mit einem neuen Gameplay-Modus, exklusiven Operator Bundles und vielem mehr! Das Event versetzt Dich im neuen Nest Destruction-Modus in eine überarbeitete Version der Consulate Map, die vom Chimären-Parasiten überrannt ist. Du spielst Containment vom 3. bis 24. August.

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 4: Series X|S Update

Entdecke unvergleichliche Sniper-Freiheiten im größten und fortschrittlichsten 2. Weltkriegs-Shooter aller Zeiten. Sniper Elite 4 ist jetzt optimiert für Xbox Series X|S und bietet Dir ein flüssigeres und schärferes Erlebnis in 4K bei 60 FPS.

Jetzt verfügbar – Zombie Army 4: Left 4 Dead 2 Character Pack

Besiege die Untoten im Left 4 Dead-Style! Das kostenlose Character Pack schaltet heute eine Auswahl an Überlebenden aus Left 4 Dead 2 in Zombie Army 4: Dead War frei.

Bis 15. September verfügbar – Forza Motorsport 7

Am 15. September 2021 verlässt Forza Motorsport 7 den Store. Während es weiterhin spielbar ist, kannst Du das Spiel und seine DLCs danach nicht mehr im Microsoft Store kaufen. Außerdem wird es nicht mehr über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Wenn Du Xbox Game Pass-Mitglied bist und einen DLC für das Spiel gekauft hast, erhältst Du einen Key für Forza Motorsport 7 über das Xbox Message Center, damit Du weiterspielen kannst!

Und der Monat wird noch voller! Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks (inklusive Deiner letzten Chance, Dir das NBA 2K21 MyTEAM-Bundle bis zum 4. August zu sichern). In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – Apex Legends: Lost in Random Weapon Charm

EA Play – Zeig Deiner Konkurrenz mit dem neuen Lost in Random Weapon Charm, was Du drauf hast. Rüste Deine Lieblingswaffe aus und kämpfe stilvoll um Ruhm und Reichtum.

Jetzt verfügbar – PSO2: New Genesis: August Member Monthly Bonus

Verschaffe Dir einen Vorsprung in PSO2: NGS mit diesem monatlichen Bonus-Pack. Hole Dir fünf N-Half Scape Dolls, um Dich in intensiven Kämpfen wiederzubeleben, sowie 50 Photon Chunks, um Deine Waffen und Einheiten zu stärken.

10 August – Rogue Company: Season Three Perk Pack

Rette stilvoll die Welt mit dem Season Three Perk Pack und schalte Lancer frei, ihr Emerald Absque Outfit und 20k XP!

Ein neuer Monat bringt wie immer neue Xbox Game Pass Ultimate Quests mit sich! Nimm an Spielen zum Thema Animal Antics teil, sichere dir doppelten Punkteregen für ausgewählte Quests und löse noch mehr Rewards ein.

Wirf einen kurzen Blick auf die neuen Quests des Monats August:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate oder für PC erhalten außerdem 10 Prozent Rabatt auf auslaufende EA-Titel. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

8. August

15. August

