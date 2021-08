Tiny Tina's Wonderlands erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wie aus einem Geschäftsbericht von Take-Two hervorgeht, wird der neue Loot-Shooter von Gearbox Software, Tiny Tina's Wonderlands, aller Voraussicht nach im 1. Quartal 2022 erscheinen. In dem Dokument ist von einer Veröffentlichung im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2022 die Rede, dieses endet bereits am 31. März 2022. Unter Umständen fällt die Wartezeit auf das Spiel also deutlich kürzer aus als erwartet.

Angekündigt hatte Take-Two Tiny Tina's Wonderlands Anfang Juni 2021 im Zuge des Summer Games Fest. Versprochen wird ein Loot-Shooter mit Borderlands-Anleihen, der aber genug eigene Elemente mit sich bringen soll. Denn die namensgebende Sprengstofffanatikerin fungiert als eine Art Spielleiterin eines Tabletops. Und so gibt es neben abgedrehten Wummen und dem allseits beliebten Diamantpferd Arschgaul auch Magie und Drachen.