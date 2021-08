Life is Strange - True Colors: Trailer stellt Haven Springs vor

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am 10. September 2021 wird mit Life is Strange - True Colors der neueste Teil der Story-Adventure-Reihe von Square Enix. Entwickelt wird das Spiel von Deck Nine und in einem neuen Trailer stellen die Entwickler nun den Schauplatz von Alex Chens Abenteuer vor – Haven Springs in Colorado.

Geführt wird die Tour von Steph Gingrich, ihres Zeichens Radiomoderation und Organisatorin von LARP-Events in dem verschlafenen Nest "mit einem großen Herzen". Natürlich wird die wunderschöne Lage inmitten der Rocky Mountains gewürdigt, als Kern des Stadtlebens (und vermutlich auch des Spiels) fungiert aber das Stadtzentrum. So könnt ihr in der Black-Lantern-Bar nicht nur etwas essen und die Bewohner etwas besser kennen lernen, hier stehen auch einige spielbare Arcade-Automaten und sogar eine Runde Kicker ist möglich.

Die virtuelle Stadtführung könnt ihr unterhalb dieser News mitmachen. Life is Strange - True Colors soll für PC (Steam und Windows Store), Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia erscheinen. Das Episodenformat der Vorgänger wurde in Rente geschickt. Das Spiel wird zwar in Kapitel unterteilt sein, erscheint aber direkt als Komplettpaket.