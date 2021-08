PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: CONTAINMENT EVENT MIT NEUEM SPIELMODUS ENTHÜLLT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,2.August2021–Ubisoft®gab heuteein neues, zeitlich begrenztes PvP-Event fürTomClancy'sRainbow Six Siegebekannt:Containment.Das Event beginnt morgen, am 3. August, und wird drei Wochen lang bis zum 24. August laufen. Inspiriert vom kommenden SpielTomClancy'sRainbow SixExtraction, versetztContainmentdieSpieler:innenin einem neuen Spielmodus namens Nestzerstörungaufeine überarbeitete Version des Konsulats,welchesvomChimera-Parasiten überrannt wird.Rainbow Six Siegewird außerdem vom 13. bis 15. August kostenlos sein, wobeidoppelt so viele Bonus-Battle-Pass-Punktegesammelt werdenkönnen.

Der Trailer zumContainment Eventkann hier angesehen werden:

Dieses Ereignis bietet einen Vorgeschmack auf die Welt vonExtractioninRainbow Six Siege, in der ein Team von REACT-Agenten (Angreifern) eingreifen wird, um Nester zu zerstören.Ihnen steht einTeam von Proteusgegenüber, einer tödlichen archäischen Variante,welchesdie Form von REACT-Operatoren (Verteidigern) annimmtund versuchenwird, deren Verhalten mit maximaler Geschwindigkeit,und nur mit Nahkampfangriffenausgerüstet,zu imitieren. Die Verteidiger verfügen über zusätzliche Lebenspunkte,ArunisFaustschlagundOryx' Spezialfähigkeiten, sind aber während des gesamten Spiels waffenlos. Angreifer verfügen über eine Standardausrüstung ohne Modifikatoren und haben nur Zugang zu einer reduzierten Auswahl an Operatoren.

Containmentwird einen neuen Spielmodus einführen, Nestzerstörung, bei dem die Spieler um ein Nest kämpfen. Auf der einen Seite erhalten die Angreifer ein zweistufiges Zielszenario: Sie müssen das Nest zerstören,um das Ziel zuerreichenund die Runde zu gewinnen. Auf der anderen Seite müssen sich die Verteidiger auf Nahkampfangriffe undOryx'RemahDash verlassen, um ihre Gegner zu stoppen und den Sieg davonzutragen. Natürlich gibt esaucheinealternativeLösung, um den Sieg zu sichern - dieSpieler:innenkönnen sich auf die alte, aber effiziente,Methodestützen: das gegnerische Team komplett auszuschalten.

DasContainmentEvententhält eine eigeneKollektionvon 33 einzigartigen Gegenständen fürRainbow Six SiegeOperator, darunter IQ, Ace, Blackbeard,Amaruund Zero auf der angreifenden Seite undAruni, Jager,Kaid, Mira und Warden auf der verteidigenden Seite. Die Kollektion umfasst Kopfbedeckungen, Uniformen und Waffenskins. Die exklusiven, zeitlich begrenzten Anpassungsgegenstände jedes Operators sind als Bundles im Shop-Bereich für 1680 R6Creditsoder über die Containment Packs für 300 R6Creditsoder 12500Renownerhältlich.

