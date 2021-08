PM: PlayStation Now-Spiele für August: NieR: Automata, Ghostrunner, Undertale (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diesen Monat können sich PlayStation Now-Mitglieder auf eine bunte Mischung packender Titel freuen. NieR: Automata verspricht eine mitreißende Story und rasante Rollenspiel-Action in einer weit entfernten Zukunft, in der Kampfandroiden einer mechanischen Bedrohung gegenüberstehen. Ghostrunner bietet euch vielfältige Herausforderungen mit unerbittlich spannendem Parkour und Gegnern, die nur mit einem perfekten Schlag vernichtet werden können. In Undertale hingegen findet ihr einen ungewöhnlichen Dungeon-Crawler, der auf Gewalt verzichtet. Alle drei Spiele gehören unbedingt in eure Sammlung und sind ab morgen, Dienstag, den 3. August, verfügbar.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele der Reihe nach genauer an.

In diesem fesselnden Action-Rollenspiel steht ihr einer plötzlichen Invasion von Angreifern aus einer anderen Welt gegenüber, die lebende Automaten auf euch loslassen. Zur Verstärkung wird eine neuartige Android-Infanterie in den Kampf entsendet: die YoRHa-Truppe.Schließt euch den Androiden 2B und 9S an, um die Kontrolle über eine dystopische Welt zurückzugewinnen, und erlebt faszinierende, schnelle Kämpfe – das Spezialgebiet des Spieleentwicklungsstudios PlatinumGames.

NieR: Automata ist bis Montag, 1. November 2021, verfügbar.

In diesem Action-geladenen, rasanten First-Person-Abenteuer müsst ihr eure Klinge schwingen und knifflige Hindernisse überwinden, um euch in einer hoch auftürmenden Stadt ganz nach oben zu kämpfen. Mit eurem monomolekularen Katana lehrt ihr euren Gegner das Fürchten, eure übermenschlichen Reflexe schützen euch vor Kugelhagel und ihr könnt eine Vielzahl von speziellen Techniken anwenden, um euch zu beweisen. Gegner, die mit einem perfekten Schlag vernichtet werden können, gestalten Kämpfe schnell und intensiv. Nutzt eure überlegene Mobilität (und häufige Checkpoints!) in diesem furchtlosen, unendlichen Tanz mit dem Tod.

In diesem Unterwelt-Abenteuer kontrolliert ihr einen Menschen, der in die Welt der Monster fällt. Findet euren Weg heraus … oder bleibt auf ewig dort gefangen. Erkundet eine vielfältige Rollenspielwelt voller seltsamer und wundervoller Figuren, bei denen Gewalt nicht die einzige Antwort ist. Jeder Feind kann auch ohne Gewalt besiegt werden. Mit einem einzigartigen Kampfsystem könnt ihr euch aus brenzligen Situationen herausreden. Tanzt mit dem Schleim, streichelt einen Hund, flüstert einem Ritter euer größtes Geheimnis zu – oder ignoriert das alles und entfesselt eure zerstörerischen Kräfte auf eure Gegner. Ihr habt die Wahl – aber habt ihr das nötige Durchsetzungsvermögen?

*Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar. Die im Abonnement enthaltenen Spiele (und ihre Inhalte) können sich ändern. PlayStation Now-Spiele bieten möglicherweise nicht die gleichen Funktionen oder sind nicht identisch mit den ursprünglichen formatierten oder anderen Versionen der Spiele mit demselben Titel.