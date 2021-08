PM: So meistert ihr Housemarques Rogue-like Shooter (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit dem PS5-exklusiven Returnal lieferten die Entwickler des finnischen Studios Housemarque ein Sci-Fi-Abenteuer der Superlative, das euch garantiert sofort packt und nur schwer wieder loslässt. Einfach gestaltet sich dabei die Odyssee der auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos gestrandeten Raumfahrerin Selene wirklich nicht: Nach jedem unausweichlichen Tod verliert ihr in dem Rogue-like Shooter die meisten gesammelten Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die Umgebung ändert sich bei jedem Zyklus und die Bullet-Hell-Bossbegegnungen testen ordentlich eure Frusttoleranz. Die gefährliche Welt von Atropos verzeiht eben keine Fehler und wenn ihr unachtsam seid, dann heißt es: Zurück zum Anfang.

Wir haben euch gefragt, welche Tipps und Tricks ihr auf Lager habt, um den perfekten Run hinzulegen und den Geheimnissen des Alien-Planeten auf die Spur zu kommen. Und hier sind 12 wertvolle Tipps aus der Community, die euch das Leben und Überleben erleichtern. Habt ihr noch weitere wichtige Hinweise? Dann schreibt sie uns unbedingt in die Kommentare.

1. Der Dash ist dein Freund: Perfektioniert das Ausweichen und seid ständig in Bewegung. Beim Ausweichen habt ihr immer einige wenige Augenblicke, in denen ihr unverwundbar seid. Bleibt nur dann stehen und bewundert die Welt, wenn ihr alle Feinde in einem Areal erledigt habt.

2. Studiert eure Gegner ganz genau, lasst euch Zeit und lernt deren Angriffsmuster auswendig. Zusammen mit dem geschickten Ausweichmanöver erleichtert ihr euch so das Überleben.

3. Nehmt euch Zeit und versucht nicht ein Gebiet so schnell wie möglich zu durchqueren. Das gilt besonders, wenn ihr bereits Biome gemeistert habt. Lieber in den bekannten Arealen Waffen und Ausrüstung aufnehmen sowie verbessern und dann erst das nächste Biom angehen. Es warten garantiert neue unangenehme Überraschungen auf euch.

4. Nehmt ruhig Fehlfunktionen durch Parasiten in Kauf, wenn ihr dafür die maximale Unversehrtheit erhöht. Aber natürlich solltet ihr immer genau abwägen, welche Fehlfunktion euch droht. Geht im Zweifelsfall immer gleich die Aufgabe an, die dieses Manko ausgleicht.

5. Haltet Selens Adrenalin-Level immer so hoch wie nur möglich – ganz besonders bei bevorstehenden Bosskämpfen. Wie ihr das macht? Nicht treffen lassen!

6. Nutzt in den Einstellungen die Option „immer Sprinten“, Geschwindigkeit ist immer von Vorteil.

7. Viele Tippgeber aus der Community sind sich da einig: Waffenperks sind wichtiger als Waffenlevel. Zacken-Geschosse oder Portalgeschütz sind unverzichtbar, also wechselt nicht auf eine andere Waffen, nur weil diese einen Stern mehr hat.

8. Die perfekte Waffe für wirklich jeden gibt es nicht, aber auch hier scheint sich die Community einig: Mit dem Electopylon Driver erlegt ihr auch die dicksten Bosse am besten. Knapp auf Platz 2: Rotgland Lobber (Fauldrüsen Lobber) mit Explosivfäule. Aber nutzt ruhig eure Lieblingswaffe, mit der ihr persönlich am besten zurecht kommt. Apropos: Habt ihr übrigens schon an unserem Waffen-Voting teilgenommen?

9. So bequem es ist, das Fadenkreuz für exakte Treffer zu nutzen, schießt lieber gleich aus der Hüfte. So könnt ihr viel schneller auf Angriffe reagieren.

10. Unterschätzt die Macht eurer Nahkampffähigkeiten nicht! Besorgt euch so schnell wie möglich das Schwert-Upgrade.

11. Lieber Vorsicht als Nachsicht: Habt ihr viel Gesundheit verloren, dann kehrt zur Absturzstelle zurück und ruht erst einmal aus, bevor ihr euch in unbekanntes Terrain stürzt.

12. Ihr wisst bestimmt, dass grünes Silphium Selene heilt. Aber wusstet ihr auch, dass aus dem Alien-Mineral Silphium-Harz wird, wenn ihr bereits vollständig geheilt seid? Nehmt dieses unbedingt auf, um Felder in der Anzugserweiterung zu füllen, so steigert ihr eure maximale Gesundheit.

13.Spielt die tägliche Herausforderung und streicht dafür Äther ein. Neben der unverzichtbaren Astronautenfigur ist Äther extrem wertvoll, denn es bleibt euch auch nach dem Tod im nächsten Zyklus erhalten.

