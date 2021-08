Style over Substance?

Teaser In vielen Punkten ist die Spielerschaft in zwei Lager aufgespalten. Darunter auch die Frage, ob eine gute Story ein maues Spielprinzip retten kann – heute wollen wir wissen, wie ihr das seht!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Beides muss passen, sonst habe ich keine Freude am Spiel 26% Kommt auf das Spiel an: Shooter ohne Story ist okay, Rollenspiel nicht 25% Das entscheide ich von Fall zu Fall 20% Gameplay – wenn es keinen Spaß macht, ist die Geschichte egal 18% Story – egal in welches Genre verpackt 9% Stories in Spielen sind mir egal, ich will Spaß haben und sonst nichts! 2%

Update mit dem Ergebnis:Eine klare Präferenz scheint es bei den GamersGlobal-Usern nicht zu geben. So entscheiden 20 Prozent von euch je nach Fall, ob die Mischung aus Story und Gameplay passen muss, während 25 Prozent es auf das Genre ankommen lassen. Immerhin 9 Prozent bevorzugen eine gute Story, 18 Prozent rücken das eigentliche Spiel in den Fokus. Und für 26 Prozent muss beides passen.Ursprünglicher Text:Die Story in einem Videospiel ist für viele Konsumenten der Nummer-1-Grund, den Titel überhaupt zu starten. Dies hat beispielsweise zum kommerziellen Erfolg von Story-Adventures wie, einigen Telltale-Spielen undgeführt. Doch auch im AAA-Bereich gewinnen gute Geschichten immer mehr an Bedeutung, wie beispielsweise das hochemotionaleaufzeigt. Siehe zu diesem Thema auch den Vortrag von Andrew S. Walsh im Rahmen der GDC 2021.Doch bei all dem Fokus auf ausgearbeitete Charaktere und kunstvoll ausgearbeitete Story-Twists darf ein Punkt auch nicht außer Acht gelassen werden: Spiele sollen in erster Linie Spaß machen. Schließlich fußt der gesamte Reiz unseres Lieblingsmediums auf der zugrundliegenden Interaktivität. Wir können in Welten abtauchen, die wir im echten Leben niemals sehen werden können. Oder glaubt ihr, wie der Slayer injemals eine Dämoneninvasion abwehren zu müssen oder erwartet ihr, dass Augmentierungen wie inirgendwann in der nahen Zukunft möglich sind?Genau diese zwei Punkte wollen wir bei der heutigen Sonntagsfrage gegenüber stellen: Ist die Story wichtiger oder doch das Gameplay? Und würdet ihr ein Spielprinzip in Kauf nehmen, dass euch keinen Spaß macht, wenn die Geschichte dafür umso packender ist?Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen . Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.