Team Asobi: Astrobot-Studio arbeitet an bisher ambitioniertestem Spiel

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Große Worte werden von vielen Entwicklern genutzt, um die Fans heiß auf ihr nächstes Werk zu machen. So verkündet auch Team Asobi stolz auf der offiziellen Homepage, dass man am bisher "ambitioniertesten Spiel" des Studios arbeite. Was hinter dieser Formulierung steckt oder worum es sich bei dem neuen Titel handelt, ist bisher nicht bekannt. Passend dazu sucht Asobi auch nach neuen Mitarbeitern, insgesamt sind aktuell 13 Positionen offen. Gesucht werden unter anderem Game Designer, Audio Designer, UI Artist und Animation Programmer.

Am bekanntesten dürfte das in Tokio ansässige Sony-Tochterstudio vor allem für den PSVR-Titel Astro Bot - Rescue Mission (im Test, Note: 9.0) und den PS5-exklusiven Controllerlernkurs Astro's Playroom (im Test, Note: 8.5) sein. Es könnte also durchaus denkbar sein, dass Asobi an einem weiteren Spiel mit dem süßen kleinen Roboter in der Hauptrolle arbeitet, der fest mit der Firma verankert ist.