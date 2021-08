Montagmorgen-Podcast #406

Teaser Im Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2021 ist Deutschland nicht unbedingt vorne mit dabei. Dafür kann aber Putzbrunn eine Medaille einheimsen, dank dem Einsatz unserer Redaktion!

Auch wenn wir keine Sport-Profis sind, so haben wir doch eine Meinung zu den Olympischen Spielen. Doch keine Sorge, in diesem Podcast soll es weiterhin vorrangig um Videospiele gehen. Und so erzählen wir euch von gespielten Titeln, verraten, was die Woche so los ist und beantworten eure erfreulich zahlreichen Userfragen. Während Jörg und Dennis so gelassen plaudern, merken sie gar nicht, wie lange sie schon dabei sind und gewinnen gleich noch olympisches Gold für einen MoMoCa mit Überlänge.

Alle Themen im Überblick: