Teaser Im Editorial verrate ich jeden Monat Premium-Usern, was die Kollegen und mich so beschäftigt. Aktuell sind das unter anderem weibliche Vornamen, aber nicht aus Gründen, die ihr jetzt vielleicht meint.

Wisst ihr, was krasse Freiheit ist? Wenn man das Juli-Editorial am 1. August veröffentlicht, UND KEINER KANN WAS DAGEGEN TUN. Nimm dies, Claus! Und wäre es nicht stabil af, wenn das Edi bewusst von mir zurückgehalten worden wäre seit Tagen, einfach um mit meiner Termingestaltungsmacht zu flexen und Bro Stüh. zu ärgern?Natürlich ist dies der cringey Versuch, die Jüngeren unter unseren Nicht-Abonnenten zu erreichen. Also alle, die noch keinen Bartwuchs haben. Gut, ihr bestehenden Premium-User habt überwiegend auch keinen Bartwuchs, weil eure Folikel schon längst abgestorben sind, und die, bei denen es noch sprießt, können ihre Melaninschwäche nur mit Färbeprodukten verbergen. Moment, mir läuft gerade was ins Gesicht, hab‘ mir wieder zu viel Kaffee auf den Kopf geschmiert.Wobei, Jugendsprache manifestiert sich weniger in der Verwendung bestimmter Begriffe als vielmehr im Weglassen von Grammatikballast. „Wir geh’n Buga“ ist zum Beispiel im Münchner Osten ein wohlformulierter Satz, der die Absicht beschreibt, zusammen mit Freunden zum ehemaligen Bundesgartenschau-See aufzubrechen. Bei männlichen Jugendlichen ist damit auch gerne noch ein Sauftrag impliziert, also sich so hacke zu trinken, dass man kurz vorm Erbrechen steht.Apropos brechen: Alter Topkek, der ich bin, unterbreche ich hier mal kurz und bitte um Vorzeigen eurer Eintrittskarte für diesen Edi-Event ( das Premium-Armbändchen gibt es hier ). Also, das ist natürlich keine Eintrittskarte, wie langweilig, stellt es euch wie eine jährliche Club-VIP-Lounge-Table-Charge vor.Ach so, habt ihr habt natürlich nach anderthalb Jahren Corona schon vergessen, was ein Club ist. Hmm. GG Premium ist wie ein Netflix-Zugang! Ihr dürft ihn euch auch mit drei ebenfalls minderjährigen Freunden teilen, wenn ihr es mir nicht sagt! Naja, jedenfalls geht es ab hier nur für Premium-User weiter.