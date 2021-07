Still Life: Adventure-Klassiker zum kostenlosen Download verfügbar

PC andere

Nachdem der italienische Spieledistributor Indiegala.com in der letzten Woche bereits Yesterday Origins zum kostenlosen DRM-freien Download angeboten hatte, folgt jetzt der Adventure-Klassiker Still Life aus dem Jahr 2005. Auch hier benötigt ihr einen kostenfreien Indiegala-Account, um das Spiel herunterladen zu können.

Still Life erzählt zwei parallele Handlungsstränge: Ende der 1920er Jahre untersucht ihr in der Rolle von Privatdetektiv Gus McPherson eine Mordserie an Prostituierten, im Jahr 2004 steuert ihr seine Enkelin und FBI-Profilerin Victoria McPherson, die in einem ähnlichen Serienmörder-Fall ermittelt. Einen Eindruck vom Spielinhalt könnt ihr euch mit dem Trailer am Ende dieser News verschaffen.

Still Life wird allgemein als bester Teil der Serie angesehen: Zwei Jahre vorher gab es bereits mit Post Mortem ein Adventure, in dem Gus McPherson die Hauptrolle spielte. Es ist allerdings keine Kenntnis des Vorgängers nötig, um der Geschichte von Still Life folgen zu können. Im Jahr 2009 folgte mit Still Life 2 der Abschluss der Reihe, in dem ihr wieder in die Rolle von Victoria McPherson schlüpft.