Die schwer fassbare Konsolengeneration

Teaser Auch ein Dreivierteljahr nach Release ist die neunte Konsolengeneration in der Regel vergriffen. Wie viele von euch konnten sich inzwischen die Hardware sichern?

Ich bin nur hier, um "Der PC ist tausendmillionenmal besser!!1!" zu rufen 17% Playstation 5 - ich habe schnell genug zugeschlagen, als welche auf Lager waren 13% Xbox Series X – ich habe sie im regulären Verkauf ergattert 11% Wieso "oder"? Beide natürlich! 10% Die Lieferschwierigkeiten sind mir zu stressig, ich warte mit dem Konsolenkauf 10% Playstation 5 - Vorbestellung war mein Weg zur Nextgen-Konsole 10% Xbox Series X – ich sicherte sie mir direkt per Vorbestellung 8% Der Wunsch nach einer Playstation 5 ist da, aber die ist ständig vergriffen 7% Ich warte noch auf mehr Kracherspiele für die neunte Konsolengeneration 7% Xbox Series S – ich konnte sie ganz regulär kaufen 4% Ich möchte eine Xbox Series X/S, hatte aber noch kein Glück 2% Ich schwanke noch zwischen Xbox Series und PS5 1% Xbox Series S – die habe ich mir direkt vorbestellt 0%

Update mit dem Ergebnis:Ein guter Teil von euch scheint dem guten alten Rechenknecht treu ergeben zu bleiben – zumindest haben 17 Prozent an dieser Umfrage nur teilgenommen, um lautstark kundzutun, dass der PC noch immer das beste Spielegerät ist. Immerhin 10 Prozent haben zwar Interesse an einer der neuen Konsolen, warten mit dem Kauf aber lieber, bis sie ohne großen Stress verfügbar sind. Schauen wir die glücklichen Besitzer an, so haben 23 Prozent bisher die PS5 ergattert, 19 Prozent hingegen die Xbox Series X.Ursprünglicher Text:Die Playstation 5 und Xbox Series X|S sind nach wie vor heiß gefragt, doch meist sind die Lager leergekauft. Bieten Händler Kontingente feil, sind die kurze Zeit später abverkauft. Die Nachfrage wird durch die Pandemie zusätzlich befeuert, während sie gleichzeitig den Ausbau der Produktion erschwert. So kam es auch, dass die PS5 für den Autor dieser Zeilen lange wie ein Einhorn erschien – tatsächlich ergatterte er nur auf Umwegen dank eines GG-Users die Konsole.Wie sieht die Lage bei euch aus? Habt ihr schon eure Wunschkonsole in den heimischen vier Wänden? Seid ihr noch auf der Jagd? Habt ihr aufgegeben? Oder habt es nicht eilig, die Currentgen nach Hause zu holen? Gebt eure Stimme ab und verratet es uns.Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen . Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.