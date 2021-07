PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 2. bis 6. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox.

Deadly Days

Deadly Days ist ein einzigartiger strategischer Roguelite-Titel, der in der Zombie-Apokalypse spielt. Du managest und beschützt eine Gruppe von Überlebenden, während sie versuchen, die unvermeidliche Katastrophe zu stoppen. Auf Deiner Reise findest Du verrückte Gegenstände, noch verrücktere Überlebende, Spezialfähigkeiten und tödlichen Waffen.

Castle of Pixel Skulls DX

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Castle Of Pixel Skulls ist ein spaßiger Plattformer im Retro-Stil voller lustiger und verrückter Hürden. Du bist ein kleines Skelett, das in einem verwunschenen Schloss aufgewacht ist. Um zu entkommen, stellst Du Dich herausfordernden Levels voller Feinde, überwindest Fallen und trittst gleichzeitig gegen die Uhr an, um die Levels so schnell wie möglich abzuschließen. Stacheln, Feuerbälle, Lava, zeitlich begrenzte Plattformen – alles in diesem Schloss versucht, dich zu töten. Hast Du das Zeug zu überleben?

Enter Digiton: Heart of Corruption

In einer dunklen, unterirdischen Welt liegt das Königreich von Digiton. Doch die einst blühende Gesellschaft brach zusammen. Dies führte zum Aufstieg der vier Dämonenlords, die nun über die weite Untergrundstadt herrschen. Du schlüpfst in die Rolle einer der wenigen Überlebenden von Digiton. Nur mit einem Schild bewaffnet liegt es an Dir, die finsteren Geheimnisse des verdorbenen Königreichs zu erforschen, die Dämonenlords zu bezwingen und das Reich wieder zu altem Glanz zu führen.

Orbals

Vier mutige Orbals begeben sich auf die Mission, einen tyrannischen Drachenkönig zu besiegen. Du wählst einen der vier Freunde aus, rollst los, schlägst Dir mithilfe Deiner einzigartigen Fähigkeiten den Weg durch 100 trickreiche Level frei und sammelst magisches Mojo. Denn im magischen und bunten Königreich Orbalia macht Mojo den Unterschied zwischen Leben und Tod aus!

Solos

Solos ist ein actiongeladener Puzzler mit über 100 Levels, in denen Du mithilfe Deiner Kugel Blöcke aus dem Weg schlägst – doch lass Dich nicht selbst treffen! Die verschiedenen Block-Anordnungen, Geschwindigkeiten und unberechenbaren Kugeln erfordern nicht nur taktisches Denken, sondern auch blitzschnelle Reflexe.

IIN

Du schlüpfst in die Rolle einer wandernden Seele, die auf ihrer Reise kleine Würfel sammelt und diese schließlich nutzt, um die Macht eines magischen Portals zu entfesseln. In diesem entspannten Puzzle-Plattformer genießt Du entspanntes Gameplay, einen inspirierenden Soundtrack und die Suche hin zur Selbsterkenntnis.

Animus: Revenant

Du tauchst ein in die tragische Geschichte eines Königs, dessen bisherige Entscheidungen Leid und Verderben über seine Welt brachten. Auf Deinem Weg sammelst Du verderbte Erinnerungen, schmiedest magische Waffen und stellst Dich herausfordernden Kämpfen, um die verborgenen Geheimnisse dieser Welt zu enthüllen.

Armed Emeth

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle des kleinen Landstreichers Valess, der auf seiner Reise auf den autonomen Golem Lock trifft. Dieser stattet Valess mit seinem eigenen Golem aus und gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise ins Ungewisse. Sammle wertvolle Ressourcen, verbessere Deinen Golem und bekämpfe zahllose gefährliche Gegner, um Dir das üppige Kopfgeld zu sichern.

Bone Marrow Console Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – Bone Marrow ist ein kniffliges Logikpuzzle mit fantastischen Rollenspiel-Elementen. Indem Du Zahlen zu Paaren kombinierst, schaltest Du verschiedene Objekte frei. Auf diese Weise sammelst Du immer bessere Waffen sowie Schilde, braust Tränke und besiegst gefährliche Monster, indem Du Deine Statuswerte kontinuierlich verbesserst.

Goroons

Dieses einzigartige Puzzle-Abenteuer erfordert das Kombinieren einzigartiger Fähigkeiten und jede Menge Teamwork. Du schlüpfst in die Rolle der putzigen Goroons – wahlweise alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden. Jeder Goroon besitzt von Geburt an die Fähigkeit, sich in eine Reihe spezifischer Formen zu verwandeln, alle mit eigenen Vorzügen. Kombiniere die Kräfte der Goroons, meistere ihre einzigartigen Formen und arbeite zusammen, um den Heimatplaneten der Goroons zu retten.

No Thing

Xbox One X Enhanced – NO THING ist ein minimalistisches, surreales Action-Spiel, das unter einem totalitaristischen Regime in der Zukunft spielt. Du erlebst die Geschichte eines Büromitarbeiters, der einer Eiskönigin eine wichtige Nachricht überbringen soll.