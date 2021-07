PM: DAS ULTIMATIVE CROSSOVER-EVENT – SONIC BESUCHT DAS TWO POINT HOSPITAL (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

DAS ULTIMATIVE CROSSOVER-EVENT – SONIC BESUCHT DAS TWO POINT HOSPITAL

– Pfeilschnell wieder gesund werden: mit kostenlosen Sonic-, Amy-, Knuckles- und Tails-Kostümen und coolen Bonus-Items –

London, England – 30. Juli 2021 – SEGA® Europe Ltd. und Two Point Studios™ Ltd. sind stolz darauf, gemeinsam das Crossover-Event des Jahrtausends anzukündigen, bei dem das reichlich unbewegliche Objekt Two Point Hospital™ und die unaufhaltsame Kraft von Sonic the Hedgehog™ in einer Explosion von Kostümen, Gegenständen und Freude aufeinandertreffen. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von Sonic können die Spieler und Spielerinnen jetzt eine ganze Reihe neuer Kostüme und Gegenstände kostenlos in Two Point Hospital auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch genießen.

Darüber hinaus wird Two Point Hospital auf PC und einer Reihe von Konsolenplattformen kostenlos oder vergünstigt spielbar sein, um die Feierlichkeiten zu begleiten.:

– Spiel kostenlos auf Steam spielbar – vom 30. Juli bis 2. August. 75 % Rabatt auf das Grundspiel und bis zu 50 % Rabatt auf das DLC-Angebot vom 30. Juli bis 5. August.

– Kostenloses Ausprobieren des Spiels im Nintendo eShop für Nintendo Switch – ab sofort und bis zum 3. August. 30% Rabatt auf das Basisspiel und alle DLCs bis zum 8. August.

– Gold Free Play Days auf Xbox Live von jetzt bis zum 1. August. 30 % Rabatt auf das Basisspiel und DLC bis zum 9. August.

Spieler haben die Wahl zwischen vier Kostümen (Sonic, Amy, Knuckles, Tails), mit denen man seine Mitarbeiter einkleiden kann. So können Manager sicher sein, dass die Mitarbeiter immer top aussehen, um die beste und schönste Gesundheitsversorgung in Two Point County zu gewährleisten.

Und mit Gegenständen, die von einer atemberaubenden Sonic-Statue über dekorative Teppiche bis hin zu einem riesigen Goldring reichen, findest jeder garantiert etwas Passendes, um seine Krankenhäuser im echten Sonic-Stil aufzupeppen.

Als große Fans des liebenswerten blauen Wirbelwinds (und nachdem es schon einmal eine Sonic Arcade-Maschine im Spiel gab) ergreifen die Two Point Studios die Gelegenheit, Sonics 30. Geburtstag gebührend zu feiern.

„Für uns ist es ein wahr gewordener Traum, die Freude an Sonic in unser Universum zu bringen“, sagt Studio Director Gary Carr. „Mit den Rabatten und den kostenlosen Demoversionen, die zeitgleich mit dem Spiel erscheinen, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um mitzumachen.“

Two Point Hospital ist eine charmante, zugängliche und tiefgründige Management-Simulation, die bereits vier Millionen Spieler und Fans gefunden hat.

