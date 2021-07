PM: Ein vertiefter Einblick in die mysteriöse und futuristische Welt von Stray (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

euch mit diesem gerade veröffentlichten Trailer zum Gameplay endlich mehr von unserem Spiel Stray zeigen zu können. Wir wollten euch aber auch noch ein bisschen mehr Kontext liefern, damit ihr den Trailer hoffentlich noch mehr genießt.

Grundsätzlich ist Stray ein Adventure Game. Ihr erfahrt die Geschichte eines Katers, der versehentlich in eine seltsame, mysteriöse Stadt fällt und sich auf die Reise zurück zu seiner Familie macht. Erforschen und Erkunden stehen im Mittelpunkt des Spiels, weil wir gerne Millionen von Details in unsere Umgebungen einbetten von denen wir hoffen, dass ihr sie gerne entdeckt und so immer mehr Puzzleteile der versteckten Geschichte in den Levels findet und zusammensetzt.

Es gibt eine Menge über diese vergessene Stadt und ihre überraschenden Bewohner herauszufinden! Nicht alles wird ganz zu Ende erklärt, also müsst ihr als aufmerksame und intelligente Spieler rausfinden, an was für einen Ort ihr gestolpert seid, wer die Bewohner und Lebewesen darin sind, und was die Geschichte und der Sinn dieser einnehmenden Welt sind, in die ihr eingetaucht seid.

Der Kater ist definitiv der Star unserer Geschichte und es war uns wichtig, dass ihr einen Einblick in die spielerischen Interaktionen gewinnt, die er mit seinem Umfeld haben kann. Einige sind nützlich und helfen euch, Puzzle zu lösen, andere sind einfach nur wie sie sind, weil Katzen eben Katzen sind – wie die meisten Katzenbesitzer nur allzu gut wissen, bleiben Sofas eben einfach nicht unzerkratzt.

Die einzigartige Perspektive aus Perspektive eines Katers zu spielen schafft auch interessante Möglichkeiten fürs Leveldesign. Typische Elemente aus Computerspielen können wir ganz neu angehen: Ein Gitter, das den Weg für Menschen versperrt? Sicher nicht für Katzen. Eine dekorative Regenrinne am Rand eines Gebäudes? Eine perfekte Aufstiegsmöglichkeit für jede Katze.

Aber auch wenn Katzen fabulöse Dinge tun können, sind sie normalerweise keine Technikexperten. Die kleine Drone B12, der ihr begegnen werdet, hat eine Menge hilfreicher Features wie zum Beispiel das Übersetzen der Sprache der Maschinen, die in der Welt leben – oder das Aufbewahren von interessanten Schätzen, die ihr unterwegs einsammelt. Aber vor allem ist er ein freundliches Wesen mit einer geheimnisvollen Geschichte – die ihr als Kernelement des Adventures langsam entschlüsselt, während der Kater sich mit ihr anfreundet.

Die Geschichte wird keine ruhige Reise für euch bedeuten – actiongeladene Sequenzen und Hochgeschwindigkeitsepisoden sind ein wesentlicher Teil von Stray. Einige Bereiche des Spiels sind viel gefährlicher und abweisender für das kleine Paar und ihr müsst die Beweglichkeit und schnellen Bewegungen unseres Helden ausreizen, um böse Gegner wie den Schwarm der “Zurks” zu besiegen, den ihr im Trailer seht. Die Zurks haben einen großen Einfluss auf das Leben der Bewohner der Stadt, aber sie sind nicht der einzige Typ Gegner, denen ihr euch stellen müsst. Und während Schnelligkeit und Beweglichkeit gefragt sind, müsst ihr auch auf Heimlichkeit und Schleichen achten: Stealth ist ein wichtiger Aspekt eures Wegs aus dem seltsamen und futuristischen Labyrinth.

Wir hoffen, das hat euch einen detaillierteren und tieferen Einblick in die Welt von Stray gegeben, aber wir haben auch noch viel mehr zu zeigen! Es gibt einen ganzen anderen Teil der Stadt, der darauf wartet, von euch entdeckt zu werden, in den wir euch erst einen kleinen Einblick im allerersten Teaser gegeben haben. Das ganze Team arbeitet mit Hochgeschwindigkeit daran, euch eine feingeschliffene Erfahrung präsentieren zu können und freut sich darauf, dass ihr nächstes Jahr unsere Welt entdecken werdet! Bis dahin, wie unsere Büroaufsicht Oscar immer sagt: Miaaau!