Stray: BlueTwelve stellt die streunende Katze im Gameplay-Video vor

PC PS4 PS5

Das französische Studio BlueTwelve arbeitet derzeit an seinem ersten Spiel: In Stray werdet ihr endlich die Welt aus der Perspektive einer streunenden Katze betrachten dürfen. Denn welcher Samtpfotenbesitzer hat sich nicht schon gefragt, was der Stubentiger bei seinen Streifzügen durch die Nachbarschaft so alles erlebt?

Wie das im Spiel ablaufen wird, präsentiert euch Produzent Swann im Gameplay-Trailer, den ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt. So müsst ihr mit einem kleinen Eimer einen Lüftungsventilator lahmlegen, um weiter voranschreiten zu können, heruntergestossene Eimer zerbrechen Scheiben und öffnen so neue Durchgänge. Stray ist im Kern also ein 3D-Puzzle-Plattformer.

Das Video zeigt auch Eindrücke von der Cyberpunk-artigen Welt mitsamt ihrer robotischen Einwohner. Stray wird nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Jahr, sondern voraussichtlich Anfang 2022 für PC, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen.