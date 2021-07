Near-Mage: Neues Adventure der Gibbous-Macher angekündigt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der rumänische Indie-Entwickler Stuck In Attic hat bei Twitter das Point-and-Click-Adventure Near-Mage angekündigt. Ähnlich wie beim Debüt Gibbous - A Cthulhu Adventure (zum Spiele-Check) aus dem Jahr 2019 soll die Entwicklung zum Teil über eine, in Kürze startende, Kickstarter-Kampagne erfolgen. Den Reveal-Trailer findet ihr am Ende dieser News.

In Near-Mage übernehmt ihr die Rolle der Jugendlichen Illy Vrja, die von ihrer Tante nach Transsilvanien beordert wird. Dort besucht ihr die Magie-Schule und belegt Kurse in den verschiedenen Arten der arkanen Künste mit dem Ziel, schließlich ein vollwertige Magierin zu werden. Aus der Steam-Page des Spiels lässt sich schließen, dass die Geschichte im gleichen, liebevoll "Kittehverse"-genannten, Universum wie Gibbous spielen wird.

Optisch ähnelt der Titel dem Comic-Adventure-Stil des Vorgängers, darüber hinaus sollen Rollenspielelemente den Weg ins Spiel finden. Zusätzlich zur Point-and-Click-Steuerung wollen die Entwickler auch noch eine Variante implementieren, mit der ihr eure Spielfigur direkt durch die Welt steuern könnt.