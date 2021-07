Darauf freut sich die Redaktion im... August 2021

Überraschend starker August

Teaser Während die Sommerferien fast überall schon wieder ende(te)n, radeln in Bayern jetzt die Urlauber los. Oder fahren mit Bus oder Bahn, ist sicherer. Oder sie bleiben zuhause und spielen!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

[FILME/SERIEN] Nach zwei Jahren hätte ich echt mal wieder Lust, ins Kino zu gehen. Vollständig geimpft bin ich mittlerweile auch. Aber in welchen Film will ich nur rein? Klar, in den, der am 30.9.2021 anläuft, und dem ich nicht erst seit unserem Jahres-Vorschau-Twitch-Event entgegenfiebere. Aber im August? Am ehesten noch inr mit Anthony Hopkins. Wobei das just ein Film ist, den man sich vielleicht besser ungestört auf dem persönlichen Bildschirm ansieht als im Lichtspielhaus mit Popcorn-Kabberern und Tuschlern um einen herum. Mal sehen! An Serien habe ich kürzlich und nur elf Jahre verspätetfür mich entdeckt. Ich wollte halt die Anspielungen von Stephen Colbert endlich verstehen! Und auch wenn ich Ed O'Neill inbesser fand, könnte ich mir vorstellen, hängenzubleiben. Dann muss ich nur bis September noch gut 200 Folgen durchsuchten, bevor dann wohl die elfte und letzte Staffel hierzulande erscheint.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der August ist für mich das Jahrtausend, in dem ich meine Reise inbeginne, bin wirklich sehr gespannt und auch halbwegs hoffnungsfroh.interessiert mich, seit es Benjamin damals auf der E3 entdeckt und vorgestellt hat. Wenn abends niemand schaut, spiele ich zurzeit heimlichin der PC-Fassung mit Musik-Fanpatch auf einem M1-Macbook (wie ich es dort zum Laufen gebracht habe, verrate ich im kommenden Retro Gamer). Und als alter Rom-Fan werde ich mir zunächst in einer Stunde der Kritiker dieansehen, danke an Hagen für den Tipp.[SONSTIGES] Seit meinem Radunfall (mehr dazu in den morgigen Fotos des Monats) bin ich ein wenig gehandicapt beziehungsweise gefußigcapt, aber ich muss im August auf die Leiter und das Gartenhaus reparieren, also die eine. Es ist eh ein Wunder, dass meine Behelfsabdeckung (draufgeklebte Dachpappe, mit Latten abgedeckt) seit vier Wochen dem sporadischen Sturmwind trotzt. 34 Bretter, 68 Holzschrauben, viele Quadratmeter Dachpappe nebst Ekelkleber und auch der Matrika-Akkubohrer stehen bereit, jetzt muss ich nur noch klettertauglich werden. Und mein erster Flug seit März 2020 steht an, nach Düsseldorf, zum. Das letzte ist auch schon wieder fast elf Monate her.[FILME/SERIEN] Ich war schon der Verzweiflungstat nahe, was ich denn im August schauen soll. Alte Kamellen, die mir wärmstens empfohlen wurden, sind unter anderemund, denen werde ich mal eine Chance geben. Im Kino war ich tatsächlich schon im Juli mal, für– ein Titel, der mich durchaus anspricht. Und miterscheint dann doch ein weiterer Vertreter der Heimatkrimis und als großen Eberhofer-Fan wird es mich definitiv wieder vor die große Leinwand ziehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Blick in die Releases verrät, dass wir mitten im Sommerloch stecken. Gut,wird sicherlich nett, da ich aber den Erstling nicht kenne bin ich jetzt nicht ungemein heiß drauf.lockt hingegen mit einem interessanten Ansatz, das Zeitschleifendrama werde ich also sicherlich mal ansehen. Und wer weiß, vielleicht probiere ich mich an, die Demo schlummert schon auf der Switch und man hört ja wirklich nur Lob.[SONSTIGES] Im August lasse ich endlich einabschließen und starte das nächste. Aber viel spannender für euch, liebe Leser, dürfte wohl diesein. Wie auch Benjamin juckt mich die Eröffnungs"gala" mit Geoff Keighleyherzlich wenig, aber vielleicht gibt es ja nette Anspieltermine oder Ankündigungen. Vielleicht sogar den Shadowdrop eines interessanten Spiels?

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Aus dem Bereich interessiert mich im August tatsächlich rein gar nichts wirklich. Deshalb werde ich mich meinem Backlog zuwenden. Wahrscheinlich werde ich deshalb malweiterschauen, das ich damals bei der deutschen Erstausstrahlung komplett ignoriert hatte. Für die erste Staffel brauchte ich tatsächlich relativ lang, was nicht nur an der verfügbaren Zeit lag. Viel lieber weiterschauen würde ich tatsächlich. Hatte ich spontan vor einigen Monaten angefangen und viel Spaß damit gehabt. Dummerweise hatte ich wieder überhaupt nicht drauf geachtet, dass es bei Amazon Prime demnächst rausfliegt, weshalb ich notgedrungen irgendwann in Staffel 4 oder 5 aufhören musste. Aber da warte ich trotzdem, 75 Euro für die Komplettbox auf DVD will ich mir eigentlich gerade nicht leisten.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im August geht es für mich eigentlich erst in der zweiten Monatshälfte so richtig los, aber dann beinahe Schlag auf Schlag. Besonders gespannt bin ich auf, das mich mit seinem gesamten Spielkonzept inklusive der ungewöhnlichen Obendraufsicht des Schauplatzes extrem reizt. Gespannt bin ich natürlich auch auf, nachdem ich von Tim Schafersdoch etwas enttäuscht war. Eine Chance werde ich auchgeben. Ich liebe ja, konnte mit den anderen-Teilen aber dennoch eher wenig anfangen. Mitsamt der Erkundung aus der Verfolgerperspektive und dem insgesamt erwachseneren Look habe ich auf die Rundentaktik-Schlachten in jedem Fall schon jetzt deutlich mehr Lust.[SONSTIGES] Da ich Ende Juli ein bisschen Urlaub gemacht habe entstand dieser Text bereits noch längere Zeit bevor die Online-startet. Gemessen an dem, was Presse-Vetreter wie ich im Rahmen der E3 selbst anspielen konnten, wäre eine gute Messe möglich. Allerdings ist dieser rein virtuelle Kram eben einfach nicht dasselbe, als die Spiele vor Ort zu erleben – und von der schwachen Pre-Show brauche ich keine Neuauflage. Ob die Gamescom als reiner Zuschauer-Event was taugt? Wünschenswert wäre es, aber nach dem, was im Juni "in LA" lief, darf man sich im Zweifel wenig Hoffnung als normaler Spieler machen. Aber abwarten.[FILME/SERIEN] Ich war zwar mit der ersten Staffel der-Serie nicht recht glücklich, dennoch bin ich gespannt, was die Köpfe hinter der Serien-Adaption gemeinsam mit Studio Mir, deren Animations-Handwerk ich beisehr mochte, mit dem. Geralts Lehrmeister Vesemir als jugendlichen Hitzkopf zu sehen, ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, aber auch nicht uninteressant.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem ich für eine Preview schon den schön abgedrehten Auftakt vongespielt habe, freue ich mich enorm, weitere mentale Welten hüpfend und prügelnd zu erkunden. Nach besagter Preview bin ich guter Dinge, dass Double Fine noch einige kreative Asse im Ärmel hat. Mir gefällt auch am Gegner-Design, dass es sich bei den Feinden um Manifestationen des Geists der Personen handelt, in deren mentale Landschaften Held Raz abtaucht.[SONSTIGE] Ansonsten hoffe ich, dass die digitaledie richtigen Lektionen aus dem letzten Jahr gezogen hat und die Veranstaltung dieses Jahr deutlich spannender wird. Buchtechnisch bin ich anKrimidran, der sich flott runterliest. Darin wacht ein Journalist nach einem Angriff mit partieller Amnesie auf. Den Anfang fand ich dabei sogar ein wenig schaurig, weil der Protagonist mehrfach im Krankenhaus aufwachte und stets aufs neue fragte, warum er eingeliefert wurde. Nachdem sich sein Kurzzeitgedächtnis langsam erholt, versucht er die fehlenden 50 Tage aus seiner Erinnerung zu rekonstruieren. Daneben freue ich mich auf Quality Time mit der Anthologie, die unter anderem der von mir geschätzte Jesse Bullington herausgegeben hat Darin trifft Sword & Sorcery auf Lovecraft’sche Monster.[FILME/SERIEN] Der August könnte bei mir ein Anime-Monat werden. Zum einen startet auf, das die Geschichte von Geralts Mentor Vesemir beleuchtet. Zum anderen bin ich schon sehr gespannt auf die MCU-Seriebei Disney Plus, die uns zu Schlüsselpunkten der Marvel-Filme führt, nur um dort dann alternative Story-Pfade einzuschlagen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Als alter MMO-Hase habe ich im August natürlich den Release vonauf dem Zettel stehen. Ich bin sehr gespannt, ob mich die finale Version mehr überzeugen kann als die Alpha aus dem letzten Jahr. Grafisch fand ich die Spielwelt mit ihrem Mix aus Kolonialzeit und Fantasy-Fiction schon damals toll. Ansonsten bin ich vor allem auf den interaktiven Thrillergespannt, der mit Daisy Ridley, James McAvoy und William Dafoe starke Sprecher in den Ring wirft, um seine Geschichte rund um die sich wiederholenden Zeitschleifen packend zu erzählen. Am meisten Zeit werde ich aber weiterhin mitverbringen. Eventuell wartet Ende August der Release von Content-Phase 2 auf uns, mit zwei Raid-Instanzen, neuen Quest-Hubs und einigem mehr.[Sonstiges] Im August gibt’s mit dersowie dergleich zwei Messen, die ich aus der Ferne beobachten will. Besonders gespannt bin ich, wie viel Neues wir auf der deutschen Gaming-Messe sehen werden, und wie gut der Mix aus Online-Formaten, Livestreams und Vor-Ort-Programm funktioniert.

[Internet] Wieso freut der Schmitz sich denn nicht auf Filme und Serien, auf Spiele oder auf Musik? Was ist denn mit dem los? Ganz einfach: Seit den Abendstunden des 14. Juli, als die Wassermassen den Kreis Euskirchen, in dem ich lebe, heimgesucht haben, habe ich kein Internet. Und mit etwas Pech, so hat es mein Anbieter auch schon angekündigt, kann das in meinem Ort auch noch bis Ende August dauern, bis ich wieder online bin, denn die Bauteile, die zerstört wurden, sind momentan nicht so einfach zu kriegen. Da nützen mir dann all die schönen Filme und Serien wenig, auch das Musikstreaming funktioniert nur per Handy, frisst aber Datenvolumen (das der Anbieter zum Glück kostenlos zur Verfügung stellt, aber der Empfang ist miserabel und ich muss immer wieder nachordern).



Ansonsten werde ich aber keinesfalls jammern. In meinem Wohnort ist nichts passiert, ich selbst habe einen leichten materiellen Schaden erlitten. Das Arbeiten wurde aber erschwert: Ich habe zunächst von meiner Freundin in Niederösterreich aus den örtlichen Lokalteil für den Kreis Euskirchen mit erstellt – weil ich im Gegensatz zu vielen Kollegen, deren Häuser teils stark vom Hochwasser heimgesucht wurden, dort stabiles Internet hatte. Ein Tweet darüber brachte mir dann meinen ersten Radioauftritt ein, weil der Deutschlandfunk auf diesen seltsamen Umstand aufmerksam geworden war. Die Redaktionsräume, in denen ich normalerweise arbeite, sind nur indirekt betroffen. Das Wasser stand im Keller und 1,80 Meter hoch im Erdgeschoss und Treppenhaus. Die Redaktion befindet sich aber im zweiten Stock. Allerdings gab und gibt es keinen Strom und kein Internet. Das soll mit etwas Glück aber nächste Woche wieder laufen.



Dafür wurde das Archiv der Lokalredaktion ein Opfer des Wassers: Zeitungsbände, die bis 1946 zurückreichen, sowie unzählige Bilder aus den letzten Jahrzehnten sind unwiederbringlich zerstört. Die Partnerredaktion in Süden des Kreises wurde voll getroffen, kann aber gerettet werden, das Haus hat offenbar weniger abbekommen als gedacht. In den Innenstädten sieht es allerdings furchtbar aus. Euskirchen, Bad Münstereifel, Gemünd – drei "Citys", die momentan tot sind. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Wenn nicht vorher die nächste Katastrophe kommt...

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Auch wenn im August eher das Brisket und der Schweinenacken auf dem Grill schmurgelt als dass die Glotze brutzelt, werde ich mir für zwei Sachen die Zeit nehmen. Schon aus beruflichem Interesse freue ich mich aufmit. Ein Film über einen NPC in einem Open-World-Spiel, das voninspiriert ist – was soll schon schiefgehen. Eher heftige Kost erwarte ich beim Auftakt der 10. Staffel der grandiosen Horror-Anthologie. Nichts für zarte Gemüter![SPIELE/BRETTSPIELE] Hier stehen ebenfalls nur zwei Sachen auf dem Zettel. Das Remake des genialen Klassikersist weit oben auf meiner Wunschliste – ich schwanke aber noch beim Systemfavoriten. Am Ende wird es wohl die Switch. Eher kurios bis fragwürdig ist wohl der. Ich gebe zu, es ist hier eher die Neugierde, die mich treibt. Was zur Hölle soll am virtuellen Rasenmähen Spaß machen? Schon echte Gartenarbeit ist mir ein Gräuel.[SONSTIGES] Wie in den vergangenen Monaten, ist der Nachschub an qualitativ hochwertigem Lesestoff, sagen wir mal, überschaubar. Ganz oben auf meiner Must-Read-Liste steht der Comicvon. Der Bildband basiert aufs bekannter Roman-Reihe. Eine Serie, die in den 1970er Jahren so ziemlich jeden Fantasy-Leser in seinen Bann zog. Außerdem kommt im Augustvonauf den Markt.