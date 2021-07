That's No Moon: Neues Triple-A-Studio von Sony-Veteranen gegründet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einer Newsmeldung auf der eigenen Homepage stellt Michael Mumbauer (zuvor unter anderem bei Sony) mit That's No Moon ein neues Spielestudio vor. Zusammen mit seinen Mitgründern Tina Kowalewski (ebenfalls unter anderem zuvor bei Sony), Taylor Kurosaki (zuvor bei Naughty Dog und Infinity Ward) und Nick Kononelos (ebenfalls zuvor bei Sony) und ihrem Team kann die Firma auf eine geballte Ladung Branchenerfahrung und -Kompetenz zurückgreifen, so wirkte das Team beispielsweise an Spielen wie The Last of Us, Uncharted, God of War, Destiny und Call of Duty mit.

Mit Hilfe des südkoreanischen Investors Smilegate (Entwickler des Free-to-Play-MMO-Shooters Crossfire), der mehr als 100 Millionen US-Dollar in das Studio und ihr erstes Projekt investiert hat, wird derzeit an einem Triple-A-Titel gearbeitet. Der Fokus soll auf eine qualitativ hochwertige und gut erzählte Einzelspieler-Erfahrung gelegt werden. Aufgrund des Firmennamens, einem Zitat aus Star Wars Episode 4, wird bereits spekuliert, ob es sich dabei um ein Spiel im Krieg der Sterne-Universum handelt. Nebenbei wird noch ein hochmodernes Gebäude für die Entwickler in Los Angeles errichtet, zusätzlich zu einem Standort in San Diego und vielen Remote-Arbeitsplätzen. Derzeit umfasst das Team 40 Mitarbeiter, man strebt ein Wachstum auf 100 Mitarbeiter bis 2022 an.