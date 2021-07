Dungeons & Dragons - The Animated Series: Fan-Prügelspiel erschienen

PC iOS Android

Zwischen 1983 und 1985 wurde eine Zeichentrickserie namens Dungeons & Dragons vom damaligen Herausgeber des gleichnamigen Regelwerks TSR (Tactical Studies Rules) in Zusammenarbeit mit Marvel Productions produziert. In Deutschland lief die Serie Anfang der 1990er Jahre im Privatfernsehen unter dem Namen Im Land der fantastischen Drachen und handelte von den Abenteuern einer Gruppe von Jugendlichen, die bei einer Geisterbahnfahrt durch einen magischen Tunnel in eine Fantasy-Welt teleportiert wurden.

Genau diese Serie hat sich nun eine Fan-Gruppierung namens ZVitor als Vorlage für eine Prügelspiel-Umsetzung genommen. Basierend auf auf der quelloffenen Engine OpenBOR haben sie ein Spiel erschaffen, bei dem ihr euch allein oder mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus durch die Kampagne prügeln dürft. Als Vorbild nennen die Entwickler das Capcom-Spiel The King of Dragons, es erinnert aber unter anderem auch an den Klassiker Golden Axe. Ihr könnt das Spiel ab sofort kostenlos für Windows, Android und iOS herunterladen.

Die verwendete OpenBOR-Engine entstand aus dem Fan-Projekt Beats of Rage aus dem Jahr 2003, welches als Hommage an die Streets of Rage-Serie entwickelt wurde. Mittlerweile ist die Engine sehr beliebt für Fan-Prügelspiele, eine Übersicht über die Projekte findet ihr bei den Quellenangaben. Am Ende dieser News erwartet euch der Trailer zum Spiel, in dem unter anderem die spielbaren Charaktere vorgestellt werden.