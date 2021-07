PM: Summer Spotlight 2021: Über 75 neue Spiele erscheinen diesen Sommer auf Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Xbox Summer Spotlight ist für das siebte Jahr in Folge zurück und bringt Dir jede Woche fantastische Spiele – und das sechs Wochen lang! Während es 2015 über 25 neue Titel waren, sind es dieses Jahr vom 27. Jul bis 6. September mehr als 75 atemberaubende Games. Da die Kombination aus Microsoft Rewards und Geschenkkarte im letzten Jahr so beliebt war, kehrt sie auch 2021 zurück. Um Dich auf die heiße Spielesaison einzustimmen, findest Du hier einige Highlights des diesjährigen Summer Spotlights.

Death’s Door

Der exklusive Konsolen-Titel Death’s Door ist nicht nur optimiert für Xbox Series X|S, sondern erhielt auch ein 9/10 IGN-Rating. Du erntest die Seelen der Toten und stempelst nach der Stoppuhr ab – das ist der eintönige aber ehrbare Alltag einer Krähe. Doch Dein Job wird plötzlich ziemlich turbulent, als die Dir zugewiesene Seele gestohlen wird und Du Dem verzweifelten Dieb in ein vom Tod unberührtes Reich folgst – wo Wesen weit über ihre Lebenserwartung hinaus bestehen und von Gier und Macht beherrscht werden.

The Ascent

Das riesige allmächtige Unternehmen, The Ascent Group, das Kontrolle über Dich und alle anderen Menschen ausübt, ist kollabiert. Es regieren Verwirrung und Chaos, Sicherheit und Ordnung sind Geschichte, und ohne Schutz ist jede*r auf sich allein gestellt. Halte Gangs und feindliche Konzerne davon ab, die Macht zu übernehmen und entdecke was wirklich zum Sturz des Firmenimperiums führte. Du tauchst wahlweise alleine oder mit Mitspieler*innen in die actiongeladene Cyberpunk-Welt ein und lüftest an jeder Ecke verborgene Geheimnisse. The Ascent ist optimiert für Xbox Series X|S und erscheint pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass.

Hades

Der preisgekrönte Roguelike-Dungeoncrawler, der kürzlich als Spiel des Jahres bei den Game Developers Choice Awards ausgezeichnet wurde, erscheint jetzt auch auf Xbox und pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass. Als Sohn des Hades kämpfst Du Dir Deinen Weg durch die Unterwelt voller Dämonen und gefallener Held*innen der grieichsichen Mythologie, um das Licht der Oberfläche zu erreichen – oder zu sterben. Doch von solchen unbedeutenden Kleinigkeiten lässt sich der Sohn der Unterwelt nicht aufhalten.

Twelve Minutes

Mit den talentierten Stimmen von Daisy Ridley, James McAvoy und Willem Dafoe wird dieser interaktive, klaustrophobische Thriller zu einem immersiven Nervenkitzel. Ein romantischer Abend mit Deiner Frau verwandelt sich in einen brutalen Albtraum, als ein unbekannter Mann bei Euch einbricht, Deine Frau des Mordes beschuldigt und Dich zu Tode prügelt. Doch plötzlich erwachst Du erneut und stellst fest, dass Du in einer zwölfminütigen Zeitschleife gefangen bist, die den Abend immer wieder durchspielt. Nur wenn Du herausfindest, welche Handlungen die Zeitschleife durchbrechen können, ist es möglich Dein Leben und das Deiner Frau zu retten. Twelve Minutes kombiniert die traumhafte Intensität von The Shining mit der Klaustrophobie von Rear Window sowie der fragmentierten Struktur von Memento. Seit dem ersten Debut auf der E3 2019 wird Twelve Minutes ungeduldig erwartet.

The Forgotten City

The Forgotten City ist ein Mystery-Abenteuer, in dem Du durch Erkundung und Deduktion die Geheimnisse einer antiken Kultur aufdeckst. Bereits 3 Millionen Spieler*innen sind von diesem Genre-Mix gefesselt. Du reist 2000 Jahre in die Vergangenheit zurück und erlebst ein antikes Rom, in dem ein grausamer Fluch die Bewohner*innen dahinrafft. Sündigt eine Person, sterben alle. Enträtsele die Mysterien der verfluchten Stadt, befrage die Anwohner*innen, erkunde die antiken Straßen voller authentischer Kunst und nutze die tödliche Zeitschleife zu Deinem Vorteil.

Aliens: Fireteam Elite

In diesem kooperativen Survival-Shooter begibst Du Dich direkt in das gleichermaßen kultige wie gefährliche Alien-Universum. Dein Feuerwehr-Team aus hart gesottenen Marines stellt sich einem verzweifelten Kampf gegen die wachsenden Bedrohungen der sich ausbreitenden Xenomorph-Bedrohung.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die fantastischen Spiele, die diesen Sommer erscheinen. Jede Woche erscheinen neue Titel, also wirf ab sofort jeden Dienstag einen Blick in den Microsoft Store und freue Dich über mitreißende neue Abenteuer.

Die neuesten Spiele des Summer Spotlights werden jeden Mittwoch von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr auf dem Xbox Twitch Channel vorgestellt. Zusätzlich empfehlen wir Dir, Major Nelson auf Twitter einen Besuch abzustatten, um an besonderen Giveaways teilzunehmen und möglicherweise ein Summer Spotlight-Spiel zu gewinnen. Eine Liste der vollständigen Summer Spotlight-Titel findest Du auf der Xbox-Website.