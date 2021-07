PM: Einsteigertipps für die Pixel-Remaster von Final Fantasy I-III (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Pixel-Remaster der ersten drei FINAL FANTASY-Spiele sind ab sofort erhältlich (FINAL FANTASY IV bis VI erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt) - Spieler rund um den Globus können nun also die Erhabenheit dieser legendären Serie zum ersten Mal erleben oder sich erneut von der Magie dieser Rollenspielreihe verzaubern lassen.

Ob ihr zurückkehrende Spieler seid oder euch zum ersten Mal in diese Abenteuer stürzt- wir stärken euch mit einem kleinen Einsteiger-Leitfaden den Rücken, damit ihr das meiste aus den Abenteuern herausholt, die euch erwarten.

Hier könnt ihr die FINAL FANTASY-Pixel-Remaster-Serie kaufen:

Im ersten FINAL FANTASY gibt es keine schwereren Entscheidungen als die, die ihr bei der Zusammenstellung eurer Krieger des Lichts zu treffen habt.

Mit sechs wählbaren Klassen und nur vier Helden, die ihr ihnen zuordnen könnt, macht euch niemand einen Vorwurf, wenn ihr eine gewisse Zeit braucht, um zu entscheiden, wenn ihr auf die Reise zur Rettung Cornelias mitnehmen wollt. Jede Klasse hat ihre Vorteile, und zu wissen, wie man sie am besten nutzt, ist absolut wichtig für die vor euch liegenden Aufgaben.

Lasst uns einen Blick auf jede Klasse und ihre verschiedenen Stärken und Schwächen werfen.

Krieger - Ihr wollt eine echte Kampfmaschine in eurem Team haben? Krieger sind eure erste Wahl, wenn es um das Verursachen von Schaden geht, sie können eine breite Vielfalt von Waffen schwingen, Ausrüstung mit höheren Verteidigungswerten verwenden und sogar ein bisschen Heilmagie erlernen.

Dieb - Ihr wollt jemand mit Geschick? Diebe schlagen schnell zu und weichen gekonnt aus, nebenbei verfügen sie auch noch über ein paar Offensivzauber. Dafür müssen sie aber auf ein bisschen Stärke verzichten.

Mönch - Ihr wollt euren Gegnern eine ordentliche Tracht Prügel verpassen? Dank der beeindruckenden Faustkampf-Fähigkeiten des Mönchs müsst ihr in keine Waffen investieren, allerdings kann dieser Held dafür auch keine Zauber lernen. Mönche müssen sich also auf den Einkauf von Items beschränken, um stets kampfbereit zu bleiben.

Weißmagier - Ihr braucht einen Heiler? Dann ist der Weißmagier mit seiner bunten Vielfalt an Heilzaubern und Fähigkeiten zum Buffen eurer Truppe genau das Richtige für euch. Rein physisch sind Weißmagier allerdings in puncto Angriff und Verteidigung schwächer aufgestellt als die anderen Klassen, was bedeutet, dass sie häufiger Schutz benötigen.

Schwarzmagier - Diese Charakterklasse ist körperlich genauso schwach wie die Weißmagier. Statt zu heilen, können sie aber vernichtende Magie wirken, dank der ihr Gegner mit zahlreichen Offensivzaubern ins Schwitzen bringt.

Rotmagier - Diese ausbalancierte Klasse kann sowohl Heil- wie Angriffszauber erlernen und kämpft auch gar nicht mal so schlecht. Leider können Rotmagier nicht die mächtigsten Zauber freischalten, was bedeutet, dass sie zwar zunächst ziemlich vielseitig sind, später aber weniger Nutzen haben, wenn die anderen Klassen ihr Leistungsmaximum erreichen.

Es mag zwar viel zu beachten geben, aber weil jede Klasse ihre Stärken besitzt, werdet ihr auch mit jeder viel Freude am Spielen haben. Und die vielen möglichen Kombinationen eurer Truppe bedeuten, dass es ohne Ende Möglichkeiten gibt, FINAL FANTASY zu genießen.

Wenn ihr eine wohl-balancierte Truppe für eure erste Erkundungstour haben wollt, dann versucht doch mal die Kombination aus Krieger, Mönch, Weiß- und Schwarzmagier. Dadurch ist es euch möglich, auf eurer Reise alle verfügbaren Zauber freizuschalten, und ihr habt zwei starke Angreifer, von denen einer beim Heilen helfen kann, wenn der Weißmagier außer Gefecht gesetzt ist.

Wenn euch nach einer körperbetonteren Heldengruppe ist, dann versucht doch Mönch, Krieger, Rotmagier und Dieb - so könnt ihr notfalls ein paar Zauber wirken, euch sonst aber auf einen großflächigen Angriff auf eure Gegner konzentrieren.

Und wenn euch die Wahl allzu schwer fällt - niemand hat gesagt, dass die Krieger des Lichts nicht alle derselben Klasse entstammen können. Ihr wollt, dass eure Helden ihren Feinden den Weg der Faust lehren? Dann zieht doch mit vier Mönchen los. Soll jeder Recke einigermaßen gut in allem ist, aber in nichts meisterhaft? Euer Rotmagier-Trupp wartet auf das Signal zum Abmarsch!

Und eine Truppe aus vier Weißmagiern? Nun ja, viel Glück damit.

Die Geschichte der FINAL FANTASY-Serie steckt voller Innovationen, und wenn ihr die FINAL FANTASY-Pixel-Remaster-Serie spielt, werdet ihr Zeuge, in welcher Episode viele davon ihren Anfang nahmen. Vom ersten Auftauchen von Chocobos bis zum Debüt des Serien-Dauergasts Cid und mit einer ausladenden Story voller Wendungen und Opfern verpasste FINAL FANTASY II seinerzeit keine Chance, die Formel seines Vorgängers zu variieren.

Eine große Veränderung im zweiten Spiel ist das Level-System, das Konventionen aus dem Wege geht und sich darauf konzentriert, eure Fähigkeiten zu verbessern, je mehr ihr sie verwendet. Wenn ihr stärker werden wollt, müsst ihr einen Schwerpunkt auf den physischen Kampf legen, und wenn ihr ein mächtiger Zauberer werden wollt, dann müsst ihr mehr Magie einsetzen.

Das verschafft Kämpfen ein großes Potenzial für hochriskante, aber auch höchst lohnenswerte Erlebnisse, bei denen eure Helden zwar mächtig aufgemischt und dabei auch ausgeknockt werden können, dafür aber auch an mehr Gesundheit und höhere Verteidigungswerte kommen. Sich eine Strategie zurechtzulegen, wie man am besten seine Helden stärkt, zahlt sich hier auf lange Sicht aus.

Bei seiner Veröffentlichung war das Kampfsystem ein sehr innovatives, und auch wenn es seither in keinem weiteren Teil der Serie verwendet wurde, gewährt es euch doch jede Menge brachbarer Strategien, um euren Krieger ganz nach Wunsch stärker zu machen.

Alle eure Charaktere mit einem Schild auszustatten, ist eine tolle Möglichkeit, ihre Ausweich-Fähigkeit zu verbessern. Und die ist unheimlich wichtig, um Angriffen zu entgehen.

• Sich schon früh auf ein oder zwei Waffentypen zu konzentrieren, hilft euch, die Fähigkeiten eurer Charaktere in den frühen Phasen des Spiels zu verbessern, was später das Variieren einfacher macht.

Vergesst nicht, häufig zu speichern. Bei der Pixel-Remaster-Serie könnt ihr dank eines Schnellspeicher-Features überall in der Oberwelt und in Dungeons speichern, wodurch ihr mögliche Fehler, die ihr in Kämpfen gemacht habt, auswetzen könnt.

FINAL FANTASY III war der erste Titel der Reihe, der es euren Helden erlaubte, zwischen einer großen Vielfalt von Jobs zu wechseln.

Zu Beginn eurer Reise sind eure Krieger des Lichts nur bescheidene Zwiebelritter, aber im Verlauf eures Abenteuers erhalten sie Zugang zu einer großen Palette von Jobs. Von ursprünglichen FINAL FANTASY-Klassen wie Schwarzmagier, Weißmagier und Krieger bis Dragoner, Wikinger und Beschwörer gibt es zahlreiche Optionen für jede Situation.

Vielfalt ist die Würze des Lebens, heißt es, und die Möglichkeit, einfach zwischen Jobs zu wechseln, eröffnet eine Welt voll neuer Strategien und experimentierfreudigem Kampf. Feiert ihr Erfolge mit einer aggressiven Truppe physischer Kämpfer oder konzentriert ihr euch allein auf Magie und erfreut euch an machtvollen Beschwörungen?

Einer der größten Vorteile, in FINAL FANTASY III zwischen Job-Klassen wechseln zu können, ist, dass ihr nicht auf einen einzigen Pfad festgelegt seid.

Nichts hindert eure respekteinflößenden Kämpfer daran, mächtige Magier zu werden, und dieser Held, der für euch Bahamut auf dem Schlachtfeld beschwören soll, kann problemlos zu einem unbewaffneten Waffenmeister werden. Mit am besten an dem Spiel: Das fröhliche Experimentieren ist nicht einfach nur möglich, sondern man geradewegs dazu ermutigt.

Da man eine Bandbreite von Jobs meistern kann, lassen sich zahlreiche Taktiken einsetzen, und es besteht keine Notwendigkeit, dass euer Team die ganze Quest hindurch aus denselben statischen Klassen und Typen besteht.

Ihr könnt jedem eurer Helden ein breites Set an Fähigkeiten verpassen und sie zu für jede Situation geeignete Allrounder machen. Oder ihr könnt euch darauf konzentrieren, eure Helden in physisch starke Bollwerke zu verwandeln. Oder ihr macht aus ihnen die ultimativen Zauberwirker.

Experimentiert, so viel ihr wollt, und findet die Spielbalance, die für euch und eure Krieger des Lichts passt. Oder bleibt einfach das ganze Abenteuer hindurch ein Zwiebelritter und gebt damit an. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt.

Auch wenn sich über jeden einzelnen Titel viel lernen lässt, gibt es doch nie eine falsche Art zu spielen.

Egal, welche Helden ihr im ersten FINAL FANTASY zu euren Kriegern des Lichts macht - es gibt immer eine Menge Gelegenheiten zum Aufleveln und ihr bekommt jede Menge Raum, brauchbare Strategien zu ertüfteln und hart am Überwinden der vier Chaosse zu arbeiten.

Dank dem innovativen Level-System von FINAL FANTASY II gibt es zahlreiche Wege, Firion und seine Heldentruppe weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen und das wunderschöne, lebendige Abenteuer zu genießen, das so viele neue Elemente in die Serie eingeführt hat, die sich bis heute gehalten haben.

Da FINAL FANTASY III nun zum ersten Mal außerhalb Japans in 2D gespielt werden kann, bekommen so viele neue Spieler die Chance, die unglaubliche Reise der Zwiebelritter und ihre Wandlung zu den Kriegern des Lichts zu erleben - und zwar auf die Art, wie sie vor so vielen Jahren ursprünglich erzählt wurde.

Aber ob ihr nun die Klassiker erneut oder zum allerersten Mal spielt - der wichtigste Tipp von allen ist: Habt Spaß!

