PM: PS Plus-Spiele im August: Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville, Tennis World Tour 2 (Sony Playstation Blog)

Die PlayStation Plus-Titel im August testen eure Fähigkeiten im Kampf gegen gefährliche Dämonen, untote Kampfpflanzen und Tennisprofis. Beweist euch in den Fantasy-Kämpfen von Hunter’s Arena: Legends, übt euch in kreativer Teamarbeit in Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville und trainiert euren Aufschlag in Tennis World Tour 2. All diese Spiele sind ab Dienstag, dem 3. August, über PlayStation Plus verfügbar.

Hier ein paar Details zu den drei Spielen.

Wie bereits in diesem Monat bei State of Play angekündigt, wird Hunter’s Arena für PS4 und PS5 über PlayStation Plus verfügbar sein. In einer vorzeitlichen Welt, in der Menschen sowohl gegeneinander als auch gegen eine wachsende Legion an Dämonen kämpfen, stürzt ihr euch in einen kampfbasierten Battle Royale für 30 Spieler im PvP und PvE*. An einer brandgefährlichen Front seht ihr euch auf zwei Seiten Bedrohungen ausgesetzt. In Dungeons voller Dämonen könnt ihr für wertvolle Belohnungen alles auf eine Karte setzen. Es sind gefährliche Orte, aber für euer Überleben sind sie unabdinglich, da ihr dort mächtige Gegenstände und Erfahrungspunkte erhalten könnt. Mit Power-ups verschafft ihr euch auf dem Schlachtfeld den entscheidenden Vorteil, wenn ihr gegen andere Hunter antretet.

Der einzigartige Team-Shooter von EA ist wieder da. Mach dich und deine Erbsenkanonen bereit für die nächste Runde Plants vs. Zombies mit neuen sozialen und frei erkundbaren Bereichen rund um Neighborville, der meist umkämpften Kleinstadt der Gaming-Welt. Wähle eine von 20 komplett anpassbaren Spielerklassen aus und perfektioniere deinen Spielstil, während du für jeden Sieg auf dem Schlachtfeld neue Prämien erhältst. Tu dich mit Freunden auf dem Mitspielersofa zu Hause oder online* zusammen und erlebe eine wahrhaftige Lawine neuer Herausforderungen. Bezwinge feindliche Horden in PvE, trete online gegen andere an oder stürze dich in der neuen Kampf-Arena ins Chaos.

Schlüpfe in die Schuhe der weltbesten Spieler oder erstelle deinen eigenen Spitzensportler, um die Weltranglisten zu erobern. Du kannst es ruhig angehen lassen oder deine Fähigkeiten im Ranglistenmodus verbessern. Im Karrieremodus verwaltest du deine Saison, deine Mitarbeiter, deine Ausrüstung und deine Sponsoren. Alternativ kannst du deine Freunde vor Ort oder online* im Einzel oder Doppel herausfordern. In jedem Modus erlebst du dynamisches, realistisches und präzises Gameplay, das dich mitten in legendäre Ballwechsel versetzt.

PlayStation Plus-Mitglieder können alle drei Spiele bis Montag, den 6. September, ihrer Bibliothek hinzufügen.

Die Spiele aus dem Juli geben die Bühne frei für die Neuankömmlinge im August. Du kannst nur noch bis Montag, den 2. August, Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence** und Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown zu deiner Spielebibliothek hinzufügen.

