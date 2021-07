PM: Xbox und Free Guy verleihen die Xbox Game Pass Non-Player Character Awards (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bist Du in einem Spiel jemals einer Figur begegnet, bei der Du Dich gefragt hast, ob sie sich möglicherweise nicht ausreichend gewürdigt fühlt? Nun, damit ist jetzt Schluss!

Xbox Game Pass und Free Guy verleihen in diesem Jahr erstmals die Xbox Game Pass Non-Player Character (NPC) Awards, um die stillen Held*innen der Videospiel-Welt zu feiern. Die Verleihung findet statt im Vorfeld des mit Spannung erwarteten US-Kinostarts von Free Guy am 13. August 2021. Der Film handelt vom Bankangestellten Guy (Ryan Reynolds) der feststellt, dass er sich in einem Open-World-Videospiel befindet, das bald offline geht.

Die Nominierten der NPC Awards sind allesamt in Spielen zu finden, die im Xbox Game Pass erhältlich sind (mit Ausnahme eines ganz besonderen NPCs), darunter:

Du kannst für Deinen Lieblings-NPC voten, indem Du an der offiziellen Abstimmung auf Twitter teilnimmst. Aber Achtung: Du kannst nur ein einziges Mal abstimmen. Überlege Dir also gut, wem Du Deine Stimme gibst. Die Abstimmung verfolgst Du anschließend live mit, ehe am 3. August 2021 die Auszählung beginnt. Am Nachmittag wird Xbox den oder die Gewinner*in schließlich über die Social-Media-Kanäle bekanntgeben.

In der Abenteuerkomödie Free Guy der 20th Century Studios treffen Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar und Taika Waititi aufeinander.

Informationen zum Xbox Game Pass und einer Bibliothek aus mehr als 100 hochwertigen Spielen für Konsole, PC, Smartphone, Tablet und Browser zu einem günstigen Monatspreis findest Du unter https://www.xbox.com/de-de/xbox-game-pass.