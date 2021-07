Pokémon: Netflix arbeitet offenbar an Live-Action-Serie

Switch iOS Android

Wie das Magazin Variety unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, befindet sich bei Netflix eine neue Pokémon-Serie in der Produktion. Allerdings sollten alle Anime-Fans ihre Freude etwas drosseln, denn bei dem neuesten Streich in dem Franchise wird es sich um eine Live-Action-Serie handeln. Orientieren will man sich dabei an dem Film Detektiv Pikachu, also sollen echte Schauspieler und animierte Figuren nebeneinander agieren.

Zu den verpflichteten Schauspielern gibt es aktuell noch keine Infos, die Show befindet sich laut Variety noch in einer sehr frühen Phase. Als Autor und Executive Producer wird Joe Henderson fungieren, der unter anderem an Lucifer und Shadecraft mitgewirkt hat.