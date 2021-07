Monomyth: Crowdfunding-Kampagne zum Dungeon-Crawler gestartet

PC

Auf Kickstarter ist am gestrigen Tag die geplante Crowdfunding-Aktion für den vielversprechenden 3D-Dungeon-Crawler Monomyth (zum User-Artikel) gestartet, der sich von Klassikern wie Ultima Underworld oder King's Field inspirieren ließ und mit seiner aus der First-Person-Perspektive erkundbaren, immersiven Untergrund-Welt die Herzen der Genre-Fans höher schlagen lassen möchte.

Die Finanzierung von Monomyth läuft noch knapp einen Monat bis Donnerstag, den 26.8.2021. Aktuell sind durch mehr als 180 Backer bereits mehr als 10.000 Euro von dem (relativ niedrig) angesetzten Ziel-Betrag in Höhe von 16.500 Euro erreicht, den sich der österreichische Ein-Mann-Entwickler Rat Tower Software für die Unterstützung seines Projekts erhofft. Die Kickstarter-Einnahmen sollen unter anderem dazu genutzt werden, die musikalische Untermalung oder zusätzliche Soundeffekte/Assets als Auftragsarbeit produzieren zu lassen. Zusätzliche Stretch-Goals zur Kampagne umfassen neben einem erweiterten Soundtrack (ab 20.000 Euro) auch eine detailreichere Simulation der Spielwelt (ab 32.000 Euro) oder den Einbau einer zusätzlichen Questlinie (ab 44.000 Euro).

Bereits ab einem Betrag von 15 Euro könnt ihr euch eine digitale PC-Version von Monomyth sichern, die höheren Pledge-Stufen bieten euch neben Bonis in Form eines digitalen Journals, dem offiziellen Soundtrack oder dem Zugang zur Closed-Beta zudem auch die Möglichkeit, einen Gegenstand für die Spielwelt zu erschaffen oder gar eine eigene Quest (in Zusammenarbeit mit dem Entwickler) zu gestalten.

Der dazugehörige Kickstarter-Trailer, den ihr euch direkt unter diesen Newszeilen anschauen könnt, vermittelt euch einen Ersteindruck hinsichtlich der Optik und Atmosphäre des Titels. Einen gewichtigere Einsicht erhaltet ihr aber mit der zur Verfügung stehenden Kickstarter-Demo auf itch.io (zum Downloadlink bei itch.io), die (nach erfolgter Freigabe durch Valve) nachträglich auch direkt via Steam erhältlich sein wird. In der Anspiel-Version verschlägt es euch in die Serpent's Bastion, von der ihr euch den Zugang zur gefährlichen Untergrund-Festung Lysandra verschaffen möchtet.

Die fertige Version von Monomyth soll den Angaben des Entwicklers zufolge im 2. Quartal 2022 für den PC erscheinen.