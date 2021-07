PM: Sommerangebote 2021 – Diese Top-Games müsst ihr spielen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vom 21. Juli bis noch zum 19. August laufen die Sommerangebote 2021 im PlayStation Store und ihr könnt euch bis zu 75% Rabatt auf die besten Games sichern, die ihr unbedingt zocken müsst. Wenn ihr ein paar Tipps zum Stöbern braucht, schaut euch doch mal unsere Auswahl an:

Uncharted, Crash Bandicoot, The Last of Us: Das Ausnahmestudio Naughty Dog produziert seit Jahrzehnten PlayStation-Blockbuster und die Spiele werden von Fans und Kritikern gefeiert. Dazu gehören natürlich auch die irren Abenteuer des dynamischen Duos Jak and Daxter, deren erster Auftritt in Jak and Daxter: The Precursor Legacy vor über 20 Jahren auf PS2 für Furore gesorgt hat. Wie auch in den Nachfolgern Jak II: Renegade sowie Jak 3 besteht ihr in den Jump and Runs mit reichlich Kampf- und Ballereinlagen irre Abenteuer in fantasievollen Welten. Abgerundet wird das Adventure-Epos mit dem Rennspiel Jak X: Combat Racing, dem bislang letzten Auftritt der beiden Helden. Bei den Sommerangeboten 2021 bekommt ihr das Viererpack optimiert für PS4 mit 50% Rabatt. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Pure Nostalgie: Holt euch vier Jak and Daxter-Games aus PS2-Zeiten, jetzt in knackscharfer HD-Optik.

The Jak and Daxter Collection

€39,99 -> €19,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Wenn es um völlig abgedrehte Over the Top-Action geht, dann werdet ihr garantiert bei dem japanischen Entwickler PlatinumGames fündig. Zu den absoluten Ausnahme-Actiontiteln des Studios gehören Bayonetta und Vanquish, die ihr in den Sommerangeboten 2021 als 10th Anniversary Bundle aktuell zum halben Preis bekommt. In Bayonetta schnetzelt ihr euch als kampfstarke Hexe in bester Devil May Cry-Manier durch wahre Horden an Engeln und Dämonen und erfreut euch an komplett irren Kombos. In dem Science-Fiction-Shooter Vanquish übernehmt ihr die Rolle des DARPA-Agenten Sam Gideon, der über einen mächtigen Prototypen eines Kampfanzugs verfügt, mit dem sich unter anderem die Zeit verlangsamen lässt. Ihr ahnt schon was kommt: Heftige Feuergefechte und reichlich Bullet-Time.

Abgedrehte Action im Doppelpack: Bayonetta und Vanquish gehören zu den besten Spielen von PlatiumGames.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

€39,99 -> €17,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Das ist mal kein schöner Ausblick auf die Zukunft der Menschheit: In dem Action-Rollenspiel Code Vein der Bandai Namco Studios ist es zu einem schrecklichen Ereignis gekommen, das Great Collapse genannt wird. Massen an Monstern überschwemmen den Planeten und die einzige Hoffnung liegt auf den Revenants. Dabei handelt es sich um die Leichen von Menschen, die mithilfe eines Parasiten wiederbelebt werden und Menschenblut benötigen. Die originelle Vampirstory-Variation wird in einem alptraumhaften postapokalyptischen Szenario präsentiert und der Fokus liegt neben der spannenden Story auf den Kämpfen. Die lassen sich problemlos mit Dark Souls vergleichen, sowohl, was die Härte und Unnachgiebigkeit betrifft als auch die geforderte Frusttoleranz und der starke taktische Einschlag. Die deutlich reduzierte Deluxe Edition beinhaltet den Season Pass und den Bonus-Pack „Unstillbarer Blutdurst“.

Postapokalyptischer Vampir-Albtraum, an dem besonders Dark Souls-Profis ihre wahre Freude haben werden.

Code Vein – Deluxe Edition

€89,99 -> €22,49 | Angebot endet am 19.8.2021

Während ihr immer noch ungeduldig auf Neuigkeiten zu GTA 6 wartet, schaut euch doch mal den epischen und ganz schön düsteren Crime-Thriller L. A. Noire von Rockstar an. Inspiriert von echten Kriminalfällen, leistet ihr in einem fantastisch gestalteten Szenario in Los Angeles des Jahres 1947 Detektivarbeit und legt euch mit brutalen Verbrechern und korrupten Politikern an. Optisch wurde das seinerzeit bereits technisch brillante Gangster- und Polizeiepos für PS4 mit HD-Grafik und PS4 Pro sogar mit knackscharfer 4K-Auflösung optimiert. Das komplette Paket, inklusive aller Zusatzinhalte, neuer Sammelgegenstände und Detektivanzügen mit Spezialfähigkeiten gibt es bis zum 19. August noch mit starken 50% Rabatt.

Säubert in Rockstars authentischen Gangsterepos die Straßen von Los Angeles im Jahr 1947.

L.A. Noire

€39,99 -> €19,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Ihr erinnert euch bestimmt noch an Six, das kleine Mädchen im gelben Regenmantel, das in dem gruseligen Little Nightmares Albträumen entkommen musste, die nun wirklich nicht klein waren. Im gefeierten Nachfolger Little Nightmares II bekommt ihr mit Mono einen weiteren Protagonisten, mit dem ihr unter Six’ Führung einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur kommen sollt. Mehr Gefahren, mehr Puzzles, mehr Sprungeinlagen und mehr schräge Gestalten: Das Erkunden der fantastischen und düsteren Spielwelt wird euch sofort in ihren Bann ziehen und erlaubt euch neue Möglichkeiten der Interaktion. Denn im Vergleich zu Six kann Mono sich gegen kleinere Feinde zur Wehr setzen und muss nicht immer das Heil in der Flucht suchen. Im Download-Paket ist sowohl die PS4 als auch die optimierte PS5-Version enthalten.

Atmosphärisch dichter Grusel-Puzzler mit nachdenklich stimmender Story und anspruchsvollen Rätseln.

Little Nightmares II PS4 & PS5

€29,99 -> €23,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Für das Remake von Resident Evil 2 aus dem Jahr 1998 hat Capcom dem Survival-Horror-Kultklassiker viel mehr als nur eine beachtliche optische Überarbeitung spendiert. Neu hinzugekommen sind unter anderem eine nagelneue Kameraperspektive, bei der ihr das blutige Geschehen aus der Third-Person-Perspektive betrachtet, die Möglichkeit Fenster und Türen zu verrammeln, um auch mal ein paar Sekunden durchschnaufen zu können, sowie individuelle Kampagnen für Leon und Claire, die es im betagten Original so nicht gab. Geblieben ist aber die fantastisch umgesetzte Gruselatmosphäre mit einer genialen Geräuschkulisse, den wohl dosierten Schockmomenten und diesem herrlichen Kribbeln im Bauch, wenn ihr durch die düsteren Korridore auf Erkundungstour geht und genau wisst, dass euch hinter der nächsten Biegung ein neuer Schrecken erwartet.

Extrem starkes Remake des Survival-Horror-Klassikers in der Deluxe Edition mit Extra DLC-Pack.

Resident Evil 2 – Deluxe Edition

€49,99 -> €19,99 | Angebot endet am 19.8.2021