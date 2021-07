PM: Dreams: Die DreamsCom21 beginnt heute (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Man kann nicht einfach in einem Jahr eine komplett in Dreams erstellte Messe veranstalten und das im nächsten Jahr nicht wiederholen, oder? Da die virtuellen Pforten zur DreamsCom ‘21 heute geöffnet werden, geben wir euch hier eine schnelle Übersicht über alles, was ihr die nächsten vier Tage von der Dreams-CoMmunity und auch von uns bei Media Molecule erwarten könnt!

Natürlich ist alles, was ihr auf der DreamsCom seht, mit den Dreams-Werkzeugen kreiert worden – von der Media-Molecule-Eröffnungshalle bis hin zu den unglaublichen Ständen, die von der CoMmunity geschaffen wurden und über 40 Hallen auf der Messe füllen. Dieses Jahr haben wir wirklich keine Mühen bei der Präsentation gescheut. Unser fabelhaftes Team von Molecules hat absolut alle Erwartungen restlos übertroffen (wie der talentierte Haufen es eigentlich immer schafft). Wenn ihr dachtet, dass die Messe im letzten Jahr schon fantastisch war, wartet nur, bis ihr aus der DreamsCom-Einschienenbahn tretet. Kein Scherz.

Letztes Jahr haben wir die Festlichkeiten mit einer einstündigen Präsentation über einige kommende CoMmunity-Kreationen und der Ankündigung unserer VR-Aktualisierung für Dreams eingeleitet. Dieses Jahr wird es etwas anders, aber es gibt immer noch VIELE spannende Ankündigungen aus unserer CoMmunity – und eine kurze Vorschau auf ein paar kommende Mm-Spiele.

Zum Start der DreamsCom ‘21 am 27. Juligehen wir um 18 Uhr MESZ live aufTwitchund gewähren einen Teil der erwähnten Vorschau auf Mm-Spiele sowie auf das, was während der DreamsCom noch folgen wird. Daraufhin werden die Tore zum Ausstellungsbereich der DreamsCom im Spiel geöffnet! Schaltet von dort an täglich von 18 – 20 Uhr MESZ ein und freut euch auf CoMmunity-Interviews, Trailer, Demos und alles dazwischen.

Ach ja: Lasst es uns wissen, falls ihr Dreams-Streamer seid und euch auf eurem Kanal den Ausstellungsbereich anschaut! Wir würden zu gern in eure Streams reinschauen und eure Reaktionen mitbekommen!

Dieses Jahr haben wir den Wichtelkurier enthüllt – die erste und offizielle Dreams-Publikation! Neben der Programmführung durch alle unsere Streams wird das Team auch aus Leibeskräften von der #DreamsCom21 berichten: Euch erwarten tägliche Zusammenfassungen aller Neuigkeiten, ein virtuelles DreamsCom-Magazin mit jeder Menge Artikeln und spaßigen Aktivitäten und sogar ein paar Rezepte, damit ihr nicht vom Fleisch fallt, während ihr die Messe erkundet. Der Wichtelkurier ist die Anlaufstelle für alle Besucher der DreamsCom und diejenigen, die vielleicht ein, zwei Tage verpasst haben!

Ladet euch das kostenlose Wichtelkurier-DreamsCom-Begleitmagazin hier herunter.

Da haben wir eine supertolle Woche vor uns, oder? Wie immer könnt ihr euch über die sozialen Medien einbringen – unter den Hashtags #DreamsCom21 und #MadeInDreams! Sagt uns auf jeden Fall auf Twitter Bescheid, wenn ihr die Show besucht, und teilt eure Lieblingsstände und -demos mit uns!