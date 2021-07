PM: THE GREAT ACE ATTORNEY™ CHRONICLES RUFT SPIELER:INNEN AB HEUTE IN DEN GERICHTSSAAL (Capcom)

PC Switch PS4 3DS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Great Ace Attorney™ Chronicles ist ab sofort digital für Nintendo Switch™, PlayStation®4 und den PC über Steam erhältlich. Das beliebte Gerichtssaal-Abenteuer enthält die Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren. Zusätzlich ist ein digitales Bundle mit The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy erhältlich.

The Great Ace Attorney Chronicles spielt im späten 19ten-Jahrhundert während der japanischen Meiji-Zeit und der viktorianischen Ära Englands und folgt Hauptprotagonist Ryunosuke Naruhodo, der daran arbeitet, die Wahrheit in Zeugenaussagen herauszufinden und die Namen seiner Klienten vor Gericht reinzuwaschen. Spieler:innen dürfen mit verrückt-übertriebenen Charakteren, einschließlich des lokalen Top-Detektives Herlock Sholmes, die Geheimnisse hinter 10 spannenden Fällen lösen.

Mit zwei zusätzlichen Spielfunktionen sollten sich potenzielle Anwälte in The Great Ace Attorney Chronicles auf Ermittlungen und Gerichtsschlachten vorbereiten, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Während der Ermittlungen könnt ihr euch mit Herlock Sholmes zusammenschließen und einen „Tanz der Deduktion“ durchführen, um weitere Hinweise zu finden oder Fehler zu entdecken. Im Gerichtssaal werdet ihr an „Summation Examinations“ teilnehmen, wo ihr auf Unstimmigkeiten zwischen den Geschworenen hinweisen müsst, in der Hoffnung, ein begehrtes „Nicht schuldig“-Urteil zu erreichen.

The Great Ace Attorney Chronicles bietet aufregende Bonusinhalte, darunter acht zusätzliche Mini-Episoden und drei alternative Kostüme, die zuvor in Japan als DLC-Inhalte veröffentlicht wurden. Zusätzlich enthält die Sammlung einen exklusiven Blick auf die Artworks, die Musik und Einblicke in die Sprachaufnahmen der Spiele durch die neu hinzugefügte Kunstgalerie und das Auditorium.

The Great Ace Attorney Chronicles ist ab sofort digital für Nintendo Switch, PlayStation 4 und den PC über Steam erhältlich. Spieler:innen, die das Spiel vor dem 1. September 2021 um 18:59 bestellen, erhalten das „From the Vaults“-Bonus-Paket, eine Kollektion aus 54 Art- und Musikstücken mit bisher unveröffentlichtem Material.