Splitgate: Relase des Portal-Shooters verschoben und Beta verlängert

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Besonderheit am Shooter Splitgate sind die namensgebenden Tore, die ganz wie in Portal funktionieren: An bestimmten Flächen könnt ihr (ganz ohne Portal Gun) Ein- und Ausgangstor platzieren und hindurchspringen – oder auf Gegner auf der anderen Seite schießen.

Eigentlich sollte der Online-Shooter am 27. Juli 2021 offiziell auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Wie Entwickler 1047 Games nun bekannt gab, wird der Release auf den August verschoben. Als Grund dafür gibt das Studio an, dass in den 14 Tagen seit Launch der Crossplay-Beta mehr als zwei Millionen Spieler die Beta geladen und damit die Server überfordert hätten. Gleichzeitig wurde die Laufzeit der Beta verlängert, die zudem Updates wie drei neue Karten erhält. Dazu arbeite das Team daran, die Serverkapazitäten auszubauen.