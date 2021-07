PM: 1047 Games verschiebt den Start von Splitgate in den August, nachdem 2 Millionen Spielerinnen und Spieler die Server gestürmt haben – Von Human Capital angeführte Finanzierungsrunde von über 10 Millionen Dollar angekündigt (Cosmocover)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

1047 Games verschiebt den Start von Splitgate in den August, nachdem 2 Millionen Spielerinnen und Spieler die Server gestürmt haben – Von Human Capital angeführte Finanzierungsrunde von über 10 Millionen Dollar angekündigt

– Pre-Release-Beta wird in den kommenden Wochen um neue Maps, aktualisierte Inhalte und erhöhte Serverkapazitäten erweitert –

Zephyr Cove, NV (27. Juli 2021) – Der kostenlose Online-Portal-Shooter Splitgate wird bis in den kommenden Monat hinein in der offenen Beta bleiben. 1047 Games hat den offiziellen Start des Spiels verschoben, nachdem in den letzten 14 Tagen zwei Millionen Spielerinnen und Spieler das Spiel heruntergeladen und die Splitgate-Server überrannt haben. Die offene Beta des Spiels wird online bleiben, während das Team daran arbeitet, die Serverkapazität zu skalieren, um das exponentielle Wachstum zu bewältigen.

Splitgate sollte am 27. Juli offiziell für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht werden. Es bietet ein komplett überarbeitetes Spielerlebnis für PC-Veteraninnen und -Veteranen und führt den einzigartigen Twist der „Portale“ in das klassische Arena-Gameplay ein, das zum ersten Mal auf Konsolen verfügbar ist. 1047 wird die Pre-Release-Beta-Version am Dienstag mit einigen der geplanten Launch-Inhalte aktualisieren, während 1047 die Serverkapazität gleichzeitig weiter erhöht.

Die Pre-Release-Beta-Version vom Dienstag wird die drei neuen Karten und völlig neue Anpassungsoptionen enthalten. Außerdem wird sie viele häufig gewünschte Features aus der offenen Beta enthalten, darunter Maus- und Tastaturunterstützung, einen FOV-Slider auf der Konsole und anpassbare Controller-Layouts.

1047 Games hatte bereits am 13. Juli den Schalter für die offene Crossplay- und Crossgen-Beta erfolgreich umgelegt. Innerhalb von 14 Tagen erlebte Splitgate dann ein explosives Wachstum, was das bestehende Framework und die Server-Infrastruktur des Spiels täglich stark beansprucht. Vier Technik-Experten von 1047 – einem insgesamt 30-köpfigen Team – waren dennoch in der Lage, das Spiel innerhalb weniger Tage von 400 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern auf mehr als 75.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler zu skalieren.

CEO und Mitbegründer Ian Proulx sagte: „Unser Team ist von dem unglaublichen Zuspruch absolut überwältigt, den die Splitgate-Community uns entgegenbringt. Mit dem steilen und plötzlichen Anstieg an Spielerinnen und Spielern, die auf die Server zugreifen, müssen wir eine Vielzahl von technischen Herausforderungen bewältigen, die mit diesem wahnsinnigen Wachstum einhergehen. Wir haben hart daran gearbeitet, ein qualitativ hochwertiges Spiel anzubieten und unsere größte Herausforderung besteht nun darin, genug Kapazitäten zu haben, um die gesamte Community zu versorgen.“

Um mehr über das Spiel zu erfahren nimmt man das Portal zur Webseite des Spiels unter Splitgate.com und folgt dem Titel auf Twitter.

Über Human Capital Human Capital ist eine Investmentfirma, die in Ingenieurteams für Startups investiert und diese aufbaut. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 500 Millionen Dollar hat Human Capital in 10 sogenannte Einhörner investiert, bevor diese zu Einhörner wurden (darunter Brex, Livongo und Snowflake) und Ingenieure als frühe Mitarbeiter bei 16 Einhörnern eingestellt (darunter Anduril, Robinhood und Grammarly).

Über Galaxy Interactive Galaxy Interactive ist ein branchenfokussierter VC-Fonds, der sich auf Investitionen in das interaktive Unterhaltungsökosystem spezialisiert hat. Als einer der aktivsten Gaming-VCs der letzten Jahre hat der Fonds über 60 Projekte im Portfolio – zu Themen wie interaktive Inhalte, Social und Infrastruktur. Mehr Infos gibt es unter https://galaxyinteractive.io.

Über VGames VGames ist ein $60M Games-Fonds mit Sitz in Tel Aviv, der weltweit in Spieleunternehmen investiert. Der Fonds investiert in frühe und mittelgroße Spielefirmen und unterstützt talentierte Gründer beim Aufbau der nächsten Generation von Einhorn-Spielefirmen. Mehr Infos unter https://www.vgames.vc/.

Über Lakestar Lakestar ist eine der führenden europäischen Risikokapitalgesellschaften, die in Technologieunternehmen investiert, die von außergewöhnlichen Unternehmern geführt werden. Zu den frühen Investitionen des Teams gehören Skype, Spotify, Facebook und Airbnb. Lakestar verwaltet heute über eine Milliarde Euro in drei Frühphasenfonds und einem Wachstumsfonds und hat sein Portfolio erweitert und ausgebaut, um Investitionen in Unternehmen wie Opendoor, Oscar, Glovo, Sennder, Eigen und Revolut zu halten. Lakestar hat Niederlassungen in Berlin, Zürich und London. Mehr unter www.lakestar.com.

Über 1Up Ventures 1Up Ventures ist ein Venture-Fonds, der sich auf den Aufbau einer Community von unabhängigen Spieleentwicklern konzentriert. Gegründet von Ed Fries, ehemaliger Vizepräsident der Microsoft Game Studios und Mitbegründer von Xbox, eröffnete Fries den Fonds im Jahr 2019. 1Up Ventures befindet sich in Kirkland, Washington. Mehr unter https://1upfund.com.