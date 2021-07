PM: Sommerangebote 2021 – Top-Games unter 15 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Riesige Auswahl zu Knallerpreisen: Vom 21. Juli bis zum 19. August laufen die Sommerangebote 2021 im PlayStation Store und ihr sichert euch bis zu 90% Rabatt auf absolute Top-Games. Schon für weniger als 15 Euro bekommt ihr zum Beispiel diese PlayStation-Blockbuster:

Nach einem verheerenden Atomkrieg ist die Erde in einer nicht allzu fernen Zukunft nahezu unbewohnbar: In Moskau fliehen die wenigen Überlebenden in die weit verzweigten U-Bahn-Tunnel der Metro, um sich vor radioaktivem Fallout zu schützen und bekommen es mit skrupellosen Banditen, verrückten Kultisten und einer mutierten Tierwelt zu tun. Der Protagonist im täglichen Kampf ums Überleben ist der junge Artjom, der auch in Metro Exodus, dem dritten Teil der Action-Serie, wieder die Hauptrolle übernimmt. Diesmal geht es raus aus dem klaustrophobischen Untergrund der russischen Hauptstadt und mitten rein in die offene Spielwelt des verstrahlten Reichs. Eine wahnwitzige Odyssee von Moskau nach Wladiwostok, einmal quer durch das in Schutt und Asche liegende Land. Als Fortbewegungsmittel und gleichzeitig mobiles Hauptquartier dient euch die alte Dampflok Aurora, mit der sich Artjom und ein kleiner Trupp schlagkräftiger Spartan Rangers auf den Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft machen. Setzt die Gasmaske auf und kämpft erneut gegen tierische und menschliche Monster, Mutanten sowie eine neue, besonders schreckliche Gefahr. Übrigens: Als PS Plus-Abonnent bekommt ihr auf den bereits reduzierten Preis nochmals 10% Rabatt und schnappt euch den Shooter bis zum 19. August für gerade mal 9,99 Euro.

Starker Ego-Shooter in einer optisch opulenten Postapokalypse.

Metro Exodus

€39,99 -> €13,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Ihr mögt interaktive Action-Adventures mit filmreifer Präsentation und emotionalem Tiefgang? Dann wäre das Quantic Dream-Doppelpack mit dem spannenden Psychothriller Heavy Rain sowie dem Mystery-Epos Beyond Two Souls genau richtig für euch. Auf der Jagd nach dem mysteriösen Origami-Killer in Heavy Rain übernehmt ihr die Rolle von vier verschiedenen Charakteren, die alle mit erheblichen emotionalen Problemen zu kämpfen haben. Möglicherweise werden nicht alle Protagonisten überleben, denn eure Entscheidungen im Spiel haben echte Konsequenzen. Beyond Two Souls erzählt die Geschichte der jungen Jodie Holmes, die seit ihrer Geburt über eine übersinnliche Verbindung zu einem Wesen mit dem Namen Aiden verfügt. Als es eines Tages zu einem schrecklichen Vorfall mit einer Gruppe Jugendlicher kommt, interessiert sich der skrupellose Dr. Nathan Dawkins vom United States Department of Paranormal Activity für Jodie. Es beginnt eine Hetzjagd quer durch die Vereinigten Staaten und ihr werdet dabei immer wieder vor schwere Entscheidungen gestellt, die den Fortgang der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Quantic Dream-Doppelpack interaktiver Hochglanz-Thriller zum absoluten Bestpreis.

The Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection

€39,99 -> €11,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Mit Concrete Genie haben die Entwined-Macher PixelOpus ein fantasievolles Action-Adventure mit spannenden Puzzle-Elementen abgeliefert, bei dem Kreativität klar im Vordergrund steht. Der jugendliche Held des optisch ungewöhnlichen Abenteuers heißt Ash, der in einer trostlosen Umgebung aus grauen Häuserschluchten Freude daran findet, farbenfrohe Kreaturen in sein Heft zu malen und dabei von einer besseren Zukunft zu träumen. Zumindest so lange, bis ein Trupp Jugendlicher anfängt ihn zu mobben, sein Kunstheft zerreißt und die Seiten in alle Winde verstreut. Damit ist die grundlegende Aufgabe im Spiel schon mal klar: alle Seiten wieder einsammeln, während die fiesen Schläger andauernd hinter euch her sind. Nur gut, dass Ash einen magischen Pinsel und Töpfe mit ebenso magischen Farben in der Umgebung findet, mit denen er Landschaften und Kreaturen an die Hauswände malen und zum Leben erwecken kann.

Perfektes Adventure für angehende Graffiti-Künstler sowie Fans von ungewöhnlichen und kreativen Games.

Concrete Genie

€29,99 -> €11,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Willkommen im Blunderdome: Wenn 60 knuffige Bohnen im Ananas-Outfit, mit Häschen-Hut oder anderen herrlich schrägen Kostümen um den Sieg laufen, springen und boxen, dann kann natürlich nur Fall Guys: Ultimate Knockout gemeint sein. Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Seht zu, dass ihr als erster einen völlig abgedrehten Hindernisparcours meistert und witzige Herausforderungen besteht. Eigentlich kein Problem, wenn da nicht online eine ganze Menge Gegenspieler genau das auch wollen und alles daran setzen, euch am Sieg zu hindern. Klar, dass es sehr schnell zu einem turbulenten Battle Royale-Chaos kommt, in dem ihr die Tücken des Parcours und die Gemeinheiten der Konkurrenz richtig kennen lernt. Klasse: In der aktuellen Season 5 bekommen die Fall Guys prominenten Besuch, wenn Ratchet & Clank durch einen Rift stoßen und für eine begrenzte Zeit als Gastgeber mitmischen.

Ihr mögt Online-Herausforderungen mit jeder Menge Schadenfreude? Dann werdet ihr Fall Guys lieben!

Fall Guys: Ultimate Knockout

€29,99 -> €11,99 | Angebot endet am 19.8.2021

€19,99 -> €11,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Die Horror-Spezialisten von Supermassive Games haben ja bereits mit Until Dawn und The Inpatient bewiesen, dass ihnen in Bezug auf interaktive Gruselfilme so schnell keiner was vormacht. Die schaurige Tradition führen die Briten mit ihrer The Dark Pictures Anthology erfolgreich fort und liefern nach Man of Medan mit The Dark Pictures Anthology: Little Hope einen weiteren spielbaren Schocker, bei dem ihr mit euren Entscheidungen dafür sorgt, wer überlebt und wer nicht. Diesmal begleitet ihr eine Gruppe aus vier Studenten und ihrem Lehrer, die nach einem Unfall in einem Dorf im Nirgendwo von New England strandet. Während die mehr oder weniger vernünftig agierenden Leute nach einem Ausweg aus der Misere suchen, werden sie von Visionen der gewalttätigen Vergangenheit des Ortes heimgesucht. Ihr könnt den Überlebenskampf alleine bestreiten oder mit bis zu fünf Online-Freunden gemeinsam die besten Entscheidungen treffen.

Interaktiver Horrorfilm mit Gänsehautgarantie, bei dem ihr mit euren Aktionen darüber entscheidet, wer das schaurige Abenteuer schlussendlich überlebt.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

€29,99 -> €14,99 | Angebot endet am 19.8.2021

Kein strahlender Held in goldener Rüstung, keine Hexen, Monster oder Zauberkräfte: In dem authentisch gehaltenen Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance übernehmt ihr die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds, dessen Eltern bei einem Massaker feindlicher Truppen getötet werden. Eigentlich steht Rache für den Tod der Familie gar nicht auf dem Plan, denn Heinrich ist ein einfacher Mensch, der seine Eltern nur in Würde begraben möchte. Aber das Treffen mit einer Räuberbande entfesselt ein spannendes Abenteuer, bei dem ihr die Waffen der Zeit um 1400 realitätsnah beherrschen lernt. Die umfangreiche Royal Edition, die alle bislang erschienenen Zusatzinhalte enthält, bekommt ihr bis zum 19. August noch mit satten 75% Rabatt.

Realistisches und historisch korrektes Mittelalter-Rollenspiel, in dem ihr einen epischen Rachefeldzug gegen den Mörder eurer Eltern führt.

€39,99 -> €9,99 | Angebot endet am 19.8.2021