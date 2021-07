PM: ASSASSIN’S CREED VALHALLA: DIE BELAGERUNG VON PARIS ERSCHEINT AM 12. AUGUST (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 26. Juli 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass mit Die Belagerung von Paris die nächste Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla am 12. August erscheint. Zudem startet mit Season 3 das Zeit für Sigrblot-Fest, samt neuer Events, exklusiver Belohnungen und vieler neuen Inhalte. Die Zeit für Sigrblot-Season ist für alle Spieler:innen von Assassin’s Creed Valhalla kostenlos verfügbar und findet vom 29. Juli bis zum 19. August statt.

Ein begleitendes Com-Dev Video kann hier gefunden werden:

Die zweite Erweiterung Die Belagerung von Paris erscheint am 12. August. Das neue Abenteuer führt Eivor nach Frankreich, auf einen gefährlichen Pfad voller spannender Quests durch französische Landschaften und in die berühmteste Eroberungsschlacht in der Geschichte der Wikinger. Es lauern neue Gegner, die mit neuen Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen sowie Fertigkeiten bezwungen werden müssen. Die Erweiterung führt zudem die beliebten Black-Box-Infiltrationsmissionen wieder ein, bei denen Spieler:innen die volle Freiheit haben, den besten Weg zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu eliminieren. Die Belagerung von Paris ist Teil des Season Pass* und kann ebenfalls separat als DLC erworben werden.

Ab dem 29. Juli wird die neue Raubzug-Saison mit dem zeitlich begrenzten Zeit für Sigrblot-Fest gefeiert. Bis zum 19. August können neue festliche Aktivitäten in Ravensthorpe entdeckt werden:

Um an dem Zeit für Sigrblot-Fest teilzunehmen, muss England erreicht und einer der ersten Handlungsbögen abgeschlossen sein, Grantebridgescire oder Ledecestrescire. Die Siedlung muss mindestens auf Level 2 aufgestuft sein. Ein zusätzliches Update ist für einen späteren Zeitpunkt innerhalb der Season geplant und wird ein neues Karten-Pack für die Flussraubzüge einführen, das weitere Zielorte an den Flüssen von Francia und Irland hinzufügen wird. Am 12. August erscheint zudem das Album „Die Belagerung von Paris“, das den kompletten Originalsoundtrack der neuen Erweiterung beinhaltet. Heute ist mit “Hásæti” bereits die erste Songauskopplung verfügbar. Komponiert von Stephanie Economou, hebt das Lied die spirituelle Stimmung hervor, während der altnordische Gesang die Spieler:innen in die Atmosphäre der neuen Season einstimmt. „Hásæti” heißt übersetzt „Thron“ oder „Ehrenplatz“ und kann über folgenden Link angehört werden:

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Montreal*, bietet Assassin's Creed Valhalla -Spieler:innen die fesselnde Erfahrung als Eivor, einem legendären Wikinger-Räuber/einer legendären Wikinger-Räuberin, in einer wunderschönen, geheimnisvollen und offenen Welt vor der Kulisse des mittelalterlichen Englands zu spielen. Die Spieler:innen können die Vorteile neuer Features nutzen, darunter Raubzüge, Kampf mit zwei Waffen und Siedlungsbau, sowie ein überarbeitetes Fortschritts- und Ausrüstungs-Upgrade-System. Politische Bündnisse, Kampf- und Dialogentscheidungen können die Welt von Assassin‘s Creed Valhalla beeinflussen. Daher muss mit Bedacht gewählt werden, um das Heim des Clans und dessen Zukunft zu schützen. Assassin's Creed Valhalla ist auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store sowie Stadia, Amazon Luna und Ubisoft+**, dem Abonnement-Service von Ubisoft, verfügbar.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com/de

Angebote zu Assassin’s Creed Valhalla und allen Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store: store.ubi.com/de/home

* Associate Ubisoft studios are Sofia, Singapore, Montpellier, Barcelona, Kyiv, Bordeaux, Shanghai, Chengdu, Philippines, Quebec, Bucharest, Saguenay, Winnipeg and Pune. Additional help provided by external partner Sperasoft. ** 14,99€ im Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate-Edition sind im Ubisoft+-Abonnement enthalten.