PM: Tribes of Midgard: Wikinger-tastische Bestien und wie man ihnen beikommt (Sony Playstation Blog)

PC PS4 PS5

Willkommen beim farbenfrohsten Ragnarök, das ihr je gesehen habt! Heute ist der offizielle Launch von Tribes of Midgard und viele von euch sind dem großen, bösen Fenriswolf zwar bereits auf den Fersen, aber wir dachten uns, ein paar übersichtliche Tipps und Tricks und Detailinfos zu einigen Gegnern, die euch auf eurer Reise erwarten, würden nicht schaden.

Um Ragnarök zu verhindern, müsst ihr viele mächtige Kreaturen überwinden, aber fangen wir doch erst einmal mit den elementaren Tipps und Tricks fürs Überleben an.

Nachdem wir die Grundlagen abgehakt hätten, machen wir uns mal an die Feinde ran! Wir können zwar nicht aufjedenGegner eingehen, auf den ihr in Tribes of Midgard treffen werdet, aber ein paar, denen ihr euch nur mit Bedacht nähern solltet, möchten wir euch hier kurz vorstellen.

Diese wolfsähnlichen Krieger, sogenannte Werwölfe, treiben sich am Rand des Hellen Walds herum und haben sich ein bisschen zu sehr ihrer wilden Seite hingegeben. Einst waren sie Wikinger wie ihr und ich (zumindest im Spiel), doch dann flößten sie sich Tränke ein, die sie aus verbotenen Pflanzen brauten, die sie auf Wiesen gefunden hatten. Mal im Ernst, wer lässt das Zeug einfach so rumliegen, damit jemand anderes Tränke daraus braut?

Schlangen! Warum ausgerechnet Schlangen?! Reptilien sollten euch besser keine Angst einjagen, wenn ihr ins Bassin-Land vorstoßt, denn der Lindwurm, ein sagenhaftes Wesen, halb Schlange, halb Drache, wird euch sonst *ähem*abschuppen, bis ihr tot seid. Diese Kreaturen haben nicht nur die Macht von Blitzen gemeistert, sie können auch aus der Ferne elektrisch aufgeladenen Speichel auf euch schleudern und euch damit paralysieren, wenn ihr nicht aufpasst. Schlangen. Ekelhaft und gefährlich.

Weiter geht’s mit blauen Biestern. Sie mögen sich den Namen mit den süßen, kleinen Figuren teilen, aber diese Kreaturen sind weder süß und knuddelig noch leben sie in Pilzhäusern. Die blauen Trolle aus dem Bassin-Landsind ganz und gar nicht entzückt, wenn ihr in ihr Territorium eindringt– was sie euch mit ihrer Lieblingskeule gerne zu verstehen geben. Diese großen Typen sind zwar recht langsam, aber wenn ihr sie unterschätzt, können sie euch selbst aus der Ferne erwischen.

Sie ist eiskalt, aber die arme Aufgetaute Schildmaid will sich eigentlich nur daheim in eine warme Decke einkuscheln. Nachdem sie von einem furchtbaren Winter in den Gletschergipfeln überrascht wurde, färbte sich ihre Haut blau, ihr Haar wurde weiß und ihr Herz erkaltete.

Helmonster-Adelige gehören zu den vielen Gegnern, die die Göttin Hel auf euer Dorf loslässt, um die Saat von Yggdrasil einzuäschern, aber sie sind eher gemächlich unterwegs. Diese „adlige“ Klasse der Helmonster hat einen ordentlichen rechten Haken und kennt sich bestens mit aller Art von dunkler Magie aus.

Wenn ihr es mit diesen Monstern aufnehmen konntet, denkt ihr vielleicht, ihr wärt für eine härtere Herausforderung gewappnet. Gute Neuigkeiten! Der erste Saga-Boss von Tribes of Midgard, Fenrir, wird es euch bestimmt nicht leicht machen. Fenrir ist der Sohn von Loki und Angrboða– ein gewaltiger, wilder Wolf, der angekettet werden musste, um keine Spur der Verwüstung zu hinterlassen. Bitte fragt uns nicht, wie ein Gott und eine Jötunn einen Wolf zeugen konnten– wir sind Spieleentwickler, keine Biologen.

Tribes of Midgard ist jetzt für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Gebietet dem Fenriswolf Einhalt, bevor der Fimbulwinter kommt – wir glauben an euch, tapfere Einherjar!

Walhalla kann noch warten!