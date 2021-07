Interplay: Comeback-Ankündigung stammte von Betrügern [U.]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 28.7.21 - 10:00 Uhr

Zur gestrigen Ankündigung des Interplay-Relaunches ergab sich eine Wendung: Wie Interplay inwzischen offiziell bekannt gab, sind die einzigen offiziellen Social-Media-Kanäle von Interplay @InterplayGames auf Twitter und Interplay auf Facebook. Hinter dem Twitter-Account @InterplayEnt, der das Comeback angekündigt hatte, handelt es sich demnach um Betrüger, die sich als Interplay ausgegeben haben.

Ursprüngliche Meldung vom 27.7.21 - 11:23 Uhr

Interplay Entertainment kündigte via Twitter einen "Relaunch" des Entwicklers und Publishers an. In einem Tweet heißt es zudem "28. Juli, seid bereit für das neue Interplay". Morgen könnte es also konkretere Infos zu den Plänen von Interplay Entertainment geben.

Interplay wurde einst von Brian Fargo gegründet und erlebte seine Hochzeit in den 80ern und 90ern. In dieser Zeit wurden diverse Spiele-Klassiker von Interplay (oder dem zugehörigen Entwickler Black Isle Studios) entwickelt, darunter The Bard's Tale, Fallout und Planescape - Torment. Dazu war Interplay Publisher von legendären Spielen wie Baldur's Gate oder den Frühwerken von Blizzard (der damals noch Silicon & Synapse hieß). Anfang der 2000er geriet Interplay jedoch in unruhige Gewässer, Gründer Fargo stieg aus und gründete InXile Entertainment, 2003 wurde das gesamte Team der Black Isle Studios entlassen, 2006 kam es zur Insolvenz. Doch die Firma blieb bestehen.

2012 versuchte Interplay Entertainment vergeblich, gemeinsam mit dem wiedergegründeten Black Isle Studios Project V13 per Crowdfunding wiederzubeleben – ein Langzeitprojekt des Publishers, das ein Fallout-MMO werden sollte (allerdings verkaufte Interplay die Rechte an Fallout 2007 an Bethesda). In den letzten Jahren trat Interplay als Publisher von Remaster-Versionen von Titeln wie Baldur's Gate - Dark Alliance auf. Interplay besitzt weiterhin Markenrechte an Serien wie Earthworm Jim, Freespace und MDK. 2016 gab es einen Versuch, die übrigen IPs zu verkaufen, doch mit der Ankündigung auf Twitter scheint die Firma nun andere Pläne zu verfolgen. Es bleibt abzuwarten, was Interplay Entertainment ankündigt, dennoch teilt das heutige Interplay mit dem früheren ruhmreichen Studio und Publisher in erster Linie den Namen.