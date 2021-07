Montagmorgen-Podcast #405

Teaser Jeder Änderung am Server wohnt ein Zauber inne. Oder war es ein Zaudern? Jedenfalls verraten euch Jörg und Hagen, was sich an GG-Server tut und auf welche Inhalte ihr euch diese Wochen freuen könnt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

An diesem Montag lassen Jörg und Hagen nichts anbrennen und präsentieren im MoMoCa Hintergrundinfos, tragische Tassenschicksale und eine pralle Wochenvorschau. Hätte es User-Fragen gegeben, hätten diese gewiss eine solche Folge gut abgerundet, doch es gab keine. Daraus machen die beiden aber eine Chance und reden stattdessen über einen schönen User-Artikel. Alle Themen im Überblick: