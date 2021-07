PC XOne Xbox X

Das Leben einer Krähe kann so langweilig sein, alle Menschen hassen einen und die meiste Zeit hängt man draußen herum. Anders geht es im Action-Adventure Death’s Door von Publisher Devolver Digital zu. Hier darf sich eine Krähe als Sensenmann verdingen, löst dabei Rätsel und bekämpft finstere Gestalten. Ob sich der Indie-Titel von Acid Nerve (Titan Souls) lohnt oder kein Hahn nach ihm kräht, erfahrt ihr in unserem erntereifen Spiele-Check.



Der triste Arbeitsweg einer Krähe…



Krähe Nimmersatt und die lieben Seelen

Wie bereits eingangs erwähnt, schlüpfen wir in Death‘s Door in die Rolle eines Seelenernters und zwar in Form einer Krähe. Der Arbeitstag beginnt wie jeder andere: Wir erreichen das triste Gebäude der Erntekommission per öffentlichem Nahverkehr und erklimmen die grauen, müden Treppenstufen, um uns für den nächsten Schnitterjob zu melden. Heute wartet ein großer Brocken auf uns, eine Riesenseele. Hochmotiviert stampfen wir als kleine Krähe in Richtung Tür, an unser Ziel teleportiert. Gleichzeitig sorgt die geöffnete Tür dafür, dass wir sterblich sind und altern können.



Nach einer kurzen Einführung, in der uns die Ausweichrolle sowie Nah- und Fernkampfangriffe erläutert werden, begegnen wir schon dem ersten Boss. Für geübte Spieler ist dieser alles andere als eine Herausforderung. Der Auftakt ist jedoch ein guter Ausgangspunkt, um dem Spieler zu zeigen, was ihn im Laufe des knapp zehnstündigen Abenteuers noch alles erwartet. Kleiner Spoiler: definitiv zu wenig Bosskämpfe.



Nachdem der Feind besiegt und die Seele erntereif ist, werden wir hinterrücks niedergeschlagen. Als wir wieder zu uns kommen, ist der Angreifer mitsamt Seele verschwunden. Wir jagen ihm nach und stürzen uns in eine actionreiche, fordernde Odyssey, gespickt mit Rätseln und regelmäßigen Arenakämpfen. Schließlich geht es um einen Wettlauf gegen die Zeit und unsere eigene Sterblichkeit!



Auf dem Weg an unser heißerwartetes Ziel treffen wir allerlei ulkige Charaktere, die mal mehr und mal weniger gut ausgearbeitet sind. Ein Pläuschen zu halten lohnt sich, aufgrund der spitz und auf den Punkt geschriebenen Dialoge, aber in jedem Fall. Ein Highlight ist mit Sicherheit die Figur Pothead, ein Mann, der anstelle eines Kopfes einen Suppenkessel trägt. Muss noch mehr gesagt werden?

… mündet nicht selten in spektakulären Kämpfen, wie hier einem Bossgegner.



Einfach zu lernen, hart zu meistern

Die Spielmechaniken von Death‘s Door lassen sich am ehesten mit Genrekollegen wie Hyperlight Drifter und auch der The Legend of Zelda-Reihe vergleichen. Aufgrund des hohen Kampftempos müssen wir stets auf der Hut sein. Segnen wir doch einmal das Zeitliche, tauchen wir an einem fair gesetzten Kontrollpunkt neu auf. Da die jeweiligen, stilsicher gestalteten Levels mitunter verschachtelt sind und wir im Laufe dieser immer mehr Abkürzungen freischalten, halten sich die Laufwege nach dem Ableben in Grenzen. Mithilfe der Abkürzungen gelingt es uns auch schneller, zuvor besuchte Areale wieder zu betreten. Dies ist nötig, wenn wir wertvolle Upgrades freischalten möchten. An Schreinen werden wir nämlich mit Kristallscherben belohnt, mit denen wir unsere Gesundheits- oder Magiepunkte verbessern. Der erneute Besuch alter Welten wird durch die Hubwelt, der Halle der Türen, erleichtert. In dieser schalten wir auch permanente Charakterverbesserungen frei, indem wir Seelen getöteter Feinde in unterschiedliche Werte investieren. Verbessern wir beispielsweise die Stärke der Krähe, schlägt sie nicht nur härter zu, sondern kann, dank erhöhter Reichweite, weiter entfernte Gegner treffen.

Der gefiederte Sensenmann beginnt das Spiel mit einem Schwert. Im Laufe des Abenteuers erhalten wir weitere Nahkampfwaffen, wie Zwillingsdolche oder einen riesigen Hammer, die sich nicht nur in Aussehen, sondern auch in Angriffsgeschwindigkeit und Schadenswirkung unterscheiden. Um Gegner auf Abstand zu halten, verwenden wir auch Fernattacken, wie Pfeil und Bogen oder Feuerbälle. Jeder Angriff mit Fernwaffen verbraucht einen unserer Magiepunkte, die wir mit Nahkampfangriffen wieder auffüllen. Das Kampfsystem ist simpel, aber intuitiv. Gerade wenn mehrere Gegner auf einmal auftauchen und der Krähe an den Ferderkragen wollen, ist man für die eingängige Steuerung sehr dankbar. Eingängig ist auch die Musik, die einen märchenhaft melodischen, meist melancholischen Charme versprüht. Wer mit dem Genre nichts anfangen kann, sollte mindestens in den Soundtrack reinhören. Grafisch geht Death’s Door fast schon auf Nummer sicher, präsentiert sich düster, aber gleichzeitig sauber; charmant verspielt und doch ernst. Die schönen Partikeleffekte und der gedämpfte Farbeinsatz zeichnen eine Welt, die man ungerne wieder verlassen möchte.

Entsättigte Farben und düstere Areale, hier fühlt sich ein Schnitter wohl.



Fazit

Death‘s Door hat mich bereits von der ersten Sekunde an fasziniert. Die isometrische Kameraperspektive, die saubere Optik gepaart mit einem Soundtrack, der schon jetzt einer der besten des Jahres ist, haben mich begeistern. Das i-Tüpfelchen bildet das Kampfsystem: Simpel, gleichermaßen einprägsam, geht es von der Hand ohne dabei zu leicht, aber auch nicht unfair zu werden.

Hat man erst einmal den Bogen raus und kann die unterschiedlichen Gegnertypen und deren Timing einschätzen, entwickelt das Spiel einen Flow, den nur wenige Videospiele erreichen.

Nach ungefähr zehn Stunden ist das Abenteuer zwar beendet, wer aber wirklich alles sehen möchte, kann noch gut zwei bis drei Stunden oben drauflegen.

Nach Hades im vergangenen Jahr, ist Death‘s Door mein heißer Indie-Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“.